تعازي ووفيات

مجلس بلدية صيدا نعى القنصل وسام مصطفى حجازي: لن ننسى مساهمته الإنسانية

Lebanon 24
10-01-2022 | 07:14
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ببالغ الأسى والحزن، ينعي مجلس بلدية صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي القنصل الحاج وسام مصطفى حجازي،(قنصل أوغندا في لبنان وصاحب شركة Stanuch Machinery)، الذي توفاه الله مساء امس  بعد صراع مع المرض .

ويتقدم المهندس السعودي والمجلس البلدي من عائلة الفقيد ومعارفه ومحبيه ومن جمعية جامع البحر ومنتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني ، وكافة الجمعيات الخيرية والمنتديات التي كان عضوا فاعلا فيها بأحر التعازي القلبية .

لقد كان الراحل، رحمه الله ، صاحب ايادي بيضاء ومسيرته حافله بالعطاء والعمل الانساني والاجتماعي. ونحن في بلدية صيدا لن ننسى موقفه الإنساني المشرف ومساهمته في أعمال الإنقاذ الفورية لضحايا إنفجار مرفأ بيروت 4 آب 2020، حيث لبى نداء البلدية وقام بإرسال كاشفات ضوئية عملاقة ومولدات كهربائية مع فرق الطوارىء البلدية وإطفاء صيدا التي توجهت إلى مكان الإنفجار لتساهم في أعمال الإنقاذ الليلية وإنارة المكان  ومد يد المساعدة للضحايا .

رحم الله الفقيد الحاج وسام مصطفى حجازي وأدخله فسيح جناته ، وألهم عائلته ومعارفه الصبر والسلوان .
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