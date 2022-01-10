17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تعازي ووفيات
مجلس بلدية صيدا نعى القنصل وسام مصطفى حجازي: لن ننسى مساهمته الإنسانية
Lebanon 24
10-01-2022
|
07:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ببالغ الأسى والحزن، ينعي مجلس بلدية صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي القنصل الحاج وسام مصطفى حجازي،(قنصل أوغندا في لبنان وصاحب شركة Stanuch Machinery)، الذي توفاه الله مساء امس بعد صراع مع المرض .
ويتقدم المهندس السعودي والمجلس البلدي من عائلة الفقيد ومعارفه ومحبيه ومن جمعية جامع البحر ومنتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني ، وكافة الجمعيات الخيرية والمنتديات التي كان عضوا فاعلا فيها بأحر التعازي القلبية .
لقد كان الراحل، رحمه الله ، صاحب ايادي بيضاء ومسيرته حافله بالعطاء والعمل الانساني والاجتماعي. ونحن في بلدية صيدا لن ننسى موقفه الإنساني المشرف ومساهمته في أعمال الإنقاذ الفورية لضحايا إنفجار مرفأ بيروت 4 آب 2020، حيث لبى نداء البلدية وقام بإرسال كاشفات ضوئية عملاقة ومولدات كهربائية مع فرق الطوارىء البلدية وإطفاء صيدا التي توجهت إلى مكان الإنفجار لتساهم في أعمال الإنقاذ الليلية وإنارة المكان ومد يد المساعدة للضحايا .
رحم الله الفقيد الحاج وسام مصطفى حجازي وأدخله فسيح جناته ، وألهم عائلته ومعارفه الصبر والسلوان .
الأكثر قراءة
معطيات جديدة عن اختطاف رجل أعمال في بيروت.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
معطيات جديدة عن اختطاف رجل أعمال في بيروت.. إليكم التفاصيل
13:21 | 2022-01-09
09/01/2022 01:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات في "عين التينة".. والسبب "الكوسا"!
Lebanon 24
اشتباكات في "عين التينة".. والسبب "الكوسا"!
13:37 | 2022-01-09
09/01/2022 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على ممثل شهير ميتا في غرفته بأحد الفنادق!
Lebanon 24
العثور على ممثل شهير ميتا في غرفته بأحد الفنادق!
23:22 | 2022-01-09
09/01/2022 11:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المخاوف تضرب إسرائيل بسبب "حزب الله".. تقريرٌ يكشف ما يحصل
Lebanon 24
المخاوف تضرب إسرائيل بسبب "حزب الله".. تقريرٌ يكشف ما يحصل
14:15 | 2022-01-09
09/01/2022 02:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار.. هل سيعود التلامذة إلى المدارس غداً؟
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار.. هل سيعود التلامذة إلى المدارس غداً؟
11:46 | 2022-01-09
09/01/2022 11:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
01:26 | 2022-01-10
الموت يغيب والدة نائب
00:40 | 2022-01-05
عمر خالد جلول في ذمة الله
23:39 | 2021-12-29
رانيا نسيب التيماني
23:38 | 2021-12-29
ميمي شحاده عطاالله
23:34 | 2021-12-29
محمد محمود عرب
13:08 | 2021-12-29
زوجة رامي الريس في ذمة الله...
فيديو
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
10/01/2022 16:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
10/01/2022 16:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-01-09
10/01/2022 16:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact