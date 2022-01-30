تعازي ووفيات

مؤسس مكتبة الموسيقى العربية في ذمة الله

Lebanon 24
30-01-2022 | 07:49
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انتقل الى رحمته تعالى مؤسس مكتبة الموسيقى العربية الدكتور وليد احمد خويص.
 
يصلى على جثمانه اليوم الاحد 30 كانون الثاني 2021 الساعة الثانية عشرة ظهرا في جمعية "بتاتر الخيرية".
 
 
 
يذكر أن  حلم خويص انطلق من موسكو قبل 37 عاماً، عندما سمع كبار الموسيقيين العالميين يعزفون ألحان أغنيات فريد الأطرش، في المسرح القومي الروسي، بمناسبة انعقاد الدورة الأولمبية للألعاب الرياضية، فعاد وفي جعبته 28 أسطوانة لفريد، وقرر آنذاك أن يكرس حياته لجمع أعمال كبار الفنانين العرب والأجانب، أمثال اسمهان وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبد الوهاب وعبد الحليم، وبتهوفن وشوبان، وغيرهم العشرات. وبفضل ارادته وشغفه بالفن الأصيل والراقي، حول حلمه إلى حقيقة وهو الموظف المحاسب في بلدية شويفات، فخلد كل أعمال الكبار على البكرات والأسطوانات القديمة، وأيضا جال في أرجاء المعمورة وجمع مجمل معدات الصوت والصورة الموغلة في القدم، ومنها الكاميرات الأولى وأجهزة التلفاز والراديو البدائية الصنع، وعشرات الآلات السمعية والبصرية النادرة، وأنشأ في منزله المتواضع أهم مكتبات الموسيقى العربية. ثم عمل ابنه حمادة المتخصص في العلوم السمعية والبصرية على تنقية أصوات الأسطوانات.
 
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