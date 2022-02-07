تعازي ووفيات

وفاة المدير التنفيذي لجمعية التكافل لرعاية الطفولة رياض محمود الخطيب

Lebanon 24
07-02-2022 | 07:27
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انتقل إلى رحمة الله تعالى المدير التنفيذي لجمعية التكافل لرعاية الطفولة رياض محمود الخطيب (أبو محمود).
 
ونعت جمعية التكافل لرعاية الطفولة الخطيب، وتقدمت من ذويه بالتعازي. 
 
 
 
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جمعية التكافل لرعاية الطفولة

رياض محمود الخطيب

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