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تعازي ووفيات
وفاة المدير التنفيذي لجمعية التكافل لرعاية الطفولة رياض محمود الخطيب
Lebanon 24
07-02-2022
|
07:27
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انتقل إلى رحمة الله تعالى المدير التنفيذي
لجمعية التكافل لرعاية الطفولة رياض محمود الخطيب (أبو محمود).
ونعت جمعية التكافل لرعاية الطفولة الخطيب، وتقدمت من ذويه بالتعازي.
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