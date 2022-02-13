رينه أنطوان باز

وجته فيكتوريا خزاميأبناؤه أنطوان زوجته جولي موشير وعائلته (في المهجر)جان بيار زوجته شارلوت ماز وعائلته (في المهجر)بناته ماري كريستين زوجة يان لوغال وعائلتها (في المهجر)ياسمينا زوجة جاد جريديني وعائلتهاشقيقاته نانسي ارملة المرحوم كلوفيس طعمه وعائلتهاليديا زوجة توفيق غرغور وعائلتهاينعون وفاة المرحوميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد ظهر غد الثلثاء ١٥ شباط ٢٠٢٢ في كنيسة مار مخايل، طريق النهر.تقبل التعازي قبل وبعد الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية:أنطوان: 03/806884ياسمينا: 03/735078جان بيار: 03/753350