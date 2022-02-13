تعازي ووفيات

رينه أنطوان باز

Lebanon 24
13-02-2022 | 23:22
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وجته فيكتوريا خزامي

أبناؤه أنطوان زوجته جولي موشير وعائلته (في المهجر)

جان بيار زوجته شارلوت ماز وعائلته (في المهجر)

بناته ماري كريستين زوجة يان لوغال وعائلتها (في المهجر)

ياسمينا زوجة جاد جريديني وعائلتها

شقيقاته نانسي ارملة المرحوم كلوفيس طعمه وعائلتها

ليديا زوجة توفيق غرغور وعائلتها

ينعون وفاة المرحوم

 

رينه أنطوان باز

 

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد ظهر غد الثلثاء ١٥ شباط ٢٠٢٢ في كنيسة مار مخايل، طريق النهر.

تقبل التعازي قبل وبعد الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية:

أنطوان: 03/806884

ياسمينا: 03/735078

جان بيار: 03/753350
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