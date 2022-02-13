رقد على رجاء القيامة
فؤاد جوزيف حكيم رحمه
والدته ماري كلود يوسف جرمانوس أرملة جوزيف (دجو) حكيم رحمه
شريكته لينا جوزيف مكتف
اولاده جو زوجته بياتريس كروستي
رنا زوجة ماتيو كونا
دينا
أشقاؤه فادي زوجته المرحومة كارين عوده
المرحوم جواد زوجته يسرى كيوان
زياد زوجته آدلين رزق الله
سليمان (Ashu) زوجته كلودين فغالي هاني
واولادهم وعائلاتهم وعموم عائلات بشري ينعونه.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشر قبل ظهر غد الثلاثاء 15 شباط 2022 في كنيسة مار مارون، الجميزة، وينطلق موكب الجثمان الى بلدته بشري لتقام صلاة البخور الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية مار سابا، بشري.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحاً لغاية موعد الصلاة في باحة كنيسة مار مارون، الجميزة.
إيماناً بتعاليم الكنيسة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية:
لينا: 03/201449
زياد: 03/888620
فادي: 03/712072
Ashu: 03/339404
هاني: 03/777897