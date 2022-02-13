فؤاد جوزيف حكيم رحمه

رقد على رجاء القيامةفؤاد جوزيف حكيم رحمهوالدته ماري كلود يوسف جرمانوس أرملة جوزيف (دجو) حكيم رحمهشريكته لينا جوزيف مكتفاولاده جو زوجته بياتريس كروستيرنا زوجة ماتيو كوناديناأشقاؤه فادي زوجته المرحومة كارين عودهالمرحوم جواد زوجته يسرى كيوانزياد زوجته آدلين رزق اللهسليمان (Ashu) زوجته كلودين فغالي هانيواولادهم وعائلاتهم وعموم عائلات بشري ينعونه.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشر قبل ظهر غد الثلاثاء 15 شباط 2022 في كنيسة مار مارون، الجميزة، وينطلق موكب الجثمان الى بلدته بشري لتقام صلاة البخور الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية مار سابا، بشري.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحاً لغاية موعد الصلاة في باحة كنيسة مار مارون، الجميزة.إيماناً بتعاليم الكنيسة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية:لينا: 03/201449زياد: 03/888620فادي: 03/712072Ashu: 03/339404هاني: 03/777897