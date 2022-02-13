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تعازي ووفيات
أنطوان موسی بو فرح
Lebanon 24
13-02-2022
|
23:24
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اولاد الفقيد روزين زوجة ميشال عزام وابنتيهما ليا وكلوي
رولا زوجة هادي الإسطا وولديهما لوكا وماتيو
الياس
روي وولده أنطوان
اشقاؤه أنطوانيت ارملة المرحوم البير يواكيم
جوزف
عائلة المرحوم سركيس بو فرح
عائلة المرحومة سميرة
وعموم عائلات بو فرح، الحاج، کنعان، عزام، الإسطا، يواكيم، سميا وعموم عائلات ضهر الصوان وجديدة المتن وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم المرحوم
أنطوان موسی بو فرح
زوجته المرحومة رفقا جورج الحاج
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الإثنين 14 شباط 2022 في كنيسة مار سركيس وباخوس، ضهر الصوان.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً وغداً الثلثاء 15 منه في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير، جديدة المتن، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.
نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامتكم ولمن يرغب تتقبل العائلة التعازي على الأرقام التالية:
روزین: 03/863370
رولا: 03/621207
الياس: 03/503541
روي: 03/379389
جوزف: 03/328484
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