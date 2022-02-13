أنطوان موسی بو فرح

اولاد الفقيد روزين زوجة ميشال عزام وابنتيهما ليا وكلويرولا زوجة هادي الإسطا وولديهما لوكا وماتيوالياسروي وولده أنطواناشقاؤه أنطوانيت ارملة المرحوم البير يواكيمجوزفعائلة المرحوم سركيس بو فرحعائلة المرحومة سميرةوعموم عائلات بو فرح، الحاج، کنعان، عزام، الإسطا، يواكيم، سميا وعموم عائلات ضهر الصوان وجديدة المتن وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم المرحومأنطوان موسی بو فرحزوجته المرحومة رفقا جورج الحاجيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الإثنين 14 شباط 2022 في كنيسة مار سركيس وباخوس، ضهر الصوان.تقبل التعازي في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً وغداً الثلثاء 15 منه في صالون كنيسة مار انطونيوس الكبير، جديدة المتن، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامتكم ولمن يرغب تتقبل العائلة التعازي على الأرقام التالية:روزین: 03/863370رولا: 03/621207الياس: 03/503541روي: 03/379389جوزف: 03/328484