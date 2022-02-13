تعازي ووفيات

إليانا ميشال ديامندي

Lebanon 24
13-02-2022 | 23:25
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ابن الفقيدة انطوان زوجته نادين ادغار كرباج وابنتيهما: لين وتيانا

ابنتها الدكتورة ميشلين زوجة شارلز بلاسينغ واولادهما: آندي وميري

وعموم عائلات معماري، ديامندي، قصير، كرباج، بلاسينغ، كيك، كانتشيلوف، راضي، سابا، طاسو، بردويل وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم المأسوف عليها المرحومة

 

إليانا ميشال ديامندي

 

ارملة جوزيف طانيوس معماري

المنتقلة الى رحمته تعالى مساء الخميس 10 شباط 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الاثنين 14 منه في كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية، ثم توارى في مدفن العائلة (مار متر).

تقبل التعازي بعد الصلاة في صالون الكنيسة لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.

للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية:

أنطوان: 03/523548
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