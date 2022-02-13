تعازي ووفيات

سامي ميشال الجميّل

Lebanon 24
13-02-2022 | 23:26
A-
A+
Doc-P-918221-637804168829556897.jpg
Doc-P-918221-637804168829556897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجة الفقيد ميشيل كريملدي ديسدرا

ابنتاه ديالا

ياسمين زوجة البير لطيف واولادهما

روجيه واميلي

اولاد شقيقته المرحومة ليلي انطونيو ضومط:

المرحومة سومي، المرحوم بيدرو، طوني، ميشال، ليلي وعائلاتهم (في المهجر)

اولاد شقيقته المرحومة ميمي ارنست حلو:

سامي، جومانه، ميشال وعائلاتهم

اولاد شقيقته المرحومة ناديا البير دبس:

المرحوم جوزف، جاك، ليلى وعائلاتهم

اولاد شقيقته المرحومة سيمون جورج عيسى:

جوزف، بيار، امين وعائلاتهم

لويس انجا زوج شقيقته المرحومة نهى واولاده:

ماري- جويس، طوني، روي وعائلاتهم

وعموم عائلات: الجميًل، غريمالدي، لطيف، ضومط، حلو، دبس، عيسى، إنجا، درويش، مطران، رفول وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

 

الشيخ

سامي ميشال الجميّل

 

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر الاربعاء 16 شباط 2022 في كنيسة مار مخايل، بكفيا.

بسبب الظروف الصحية الراهنة تعتذر عائلة الفقيد عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:29 | 2022-02-13
23:28 | 2022-02-13
23:25 | 2022-02-13
23:24 | 2022-02-13
23:23 | 2022-02-13
23:22 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website