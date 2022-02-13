سامي ميشال الجميّل

زوجة الفقيد ميشيل كريملدي ديسدراابنتاه ديالاياسمين زوجة البير لطيف واولادهماروجيه واميلياولاد شقيقته المرحومة ليلي انطونيو ضومط:المرحومة سومي، المرحوم بيدرو، طوني، ميشال، ليلي وعائلاتهم (في المهجر)اولاد شقيقته المرحومة ميمي ارنست حلو:سامي، جومانه، ميشال وعائلاتهماولاد شقيقته المرحومة ناديا البير دبس:المرحوم جوزف، جاك، ليلى وعائلاتهماولاد شقيقته المرحومة سيمون جورج عيسى:جوزف، بيار، امين وعائلاتهملويس انجا زوج شقيقته المرحومة نهى واولاده:ماري- جويس، طوني، روي وعائلاتهموعموم عائلات: الجميًل، غريمالدي، لطيف، ضومط، حلو، دبس، عيسى، إنجا، درويش، مطران، رفول وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومالشيخسامي ميشال الجميّليحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر الاربعاء 16 شباط 2022 في كنيسة مار مخايل، بكفيا.بسبب الظروف الصحية الراهنة تعتذر عائلة الفقيد عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله.