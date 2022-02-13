زوجة الفقيد ميشيل كريملدي ديسدرا
ابنتاه ديالا
ياسمين زوجة البير لطيف واولادهما
روجيه واميلي
اولاد شقيقته المرحومة ليلي انطونيو ضومط:
المرحومة سومي، المرحوم بيدرو، طوني، ميشال، ليلي وعائلاتهم (في المهجر)
اولاد شقيقته المرحومة ميمي ارنست حلو:
سامي، جومانه، ميشال وعائلاتهم
اولاد شقيقته المرحومة ناديا البير دبس:
المرحوم جوزف، جاك، ليلى وعائلاتهم
اولاد شقيقته المرحومة سيمون جورج عيسى:
جوزف، بيار، امين وعائلاتهم
لويس انجا زوج شقيقته المرحومة نهى واولاده:
ماري- جويس، طوني، روي وعائلاتهم
وعموم عائلات: الجميًل، غريمالدي، لطيف، ضومط، حلو، دبس، عيسى، إنجا، درويش، مطران، رفول وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
الشيخ
سامي ميشال الجميّل
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر الاربعاء 16 شباط 2022 في كنيسة مار مخايل، بكفيا.
بسبب الظروف الصحية الراهنة تعتذر عائلة الفقيد عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله.