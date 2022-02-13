تعازي ووفيات

سهجنان أحمد حويلي

Lebanon 24
13-02-2022 | 23:28
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إنّا لله وإنّا اليه راجعون

انتقلت الى رحمة ربها تعالى

 

الحاجة

سهجنان أحمد حويلي

ارملة المرحوم الحاج أحمد مصطفى حمود

 

أولادها الحاج محمد، المرحوم الحاج محمود، المرحوم المهندس الحاج علي، الحاج مصطفى، الحاج حسن ومعين

إخوتها المرحوم مصطفى، الحاج يوسف والمرحوم علي

صهراها المرحوم محمود حمود، المرحوم المهندس حسن عطوي.

يقام مجلس فاتحة في جمعية التخصص العلمي، الرملة البيضاء، اليوم الإثنين 14 شباط 2022 من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الخامسة مساءً.

الرّاضون بقضاء الله الآسفون آل حمود وحويلي وأنسباؤهم وأهالي بلدتي شوكين وعين قانا.
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