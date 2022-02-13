سهجنان أحمد حويلي

إنّا لله وإنّا اليه راجعونانتقلت الى رحمة ربها تعالىالحاجةسهجنان أحمد حويليارملة المرحوم الحاج أحمد مصطفى حمودأولادها الحاج محمد، المرحوم الحاج محمود، المرحوم المهندس الحاج علي، الحاج مصطفى، الحاج حسن ومعينإخوتها المرحوم مصطفى، الحاج يوسف والمرحوم عليصهراها المرحوم محمود حمود، المرحوم المهندس حسن عطوي.يقام مجلس فاتحة في جمعية التخصص العلمي، الرملة البيضاء، اليوم الإثنين 14 شباط 2022 من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الخامسة مساءً.الرّاضون بقضاء الله الآسفون آل حمود وحويلي وأنسباؤهم وأهالي بلدتي شوكين وعين قانا.