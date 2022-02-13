تعازي ووفيات

الأرشمندريت سمعان عبد الاحد

Lebanon 24
13-02-2022 | 23:29
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الارشمنديت برنار توما، الرئيس العام

مجلس المدبّرين وأبناء الرهبانية الباسيليّة الشويرية

أشقاؤه أولاد المرحوم منيف عبد الاحد وعائلاتهم

أولاد المرحوم جبرائيل عبد الاحد وعائلاتهم

شقيقته أولاد المرحومة إميلي زوجة المرحوم الياس مطر وعائلاتهم

وعموم عائلات عبد الاحد وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي عميد الرهبانية

 

الأرشمندريت

سمعان عبد الاحد

(1926 – 2022)

الرئيس العام الأسبق
الراقد على رجاء القيامة، صباح السبت 12/2/2022

تقام صلاة جنّازة الرهبان، لأجل راحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 14 منه، في كنيسة دير مار الياس الطّوق – الراسية، زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء، في صالون الدير.
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