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تعازي ووفيات
وفاة الحاجة فاطمة محمد إدريس في أميركا
Lebanon 24
14-02-2022
|
14:32
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غيّب الموت، اليوم الإثنين في الولايات المتحدة الأميركية، الحاجة فاطمة محمد إدريس.
سيصلى على جثمان الفقيدة الطاهر في أميركا وستوارى الثرى هناك.
يُشار إلى أن الفقيدة هي خالة الإعلامية رنين إدريس.
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