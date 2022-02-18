الموت يغيّب الأباتي أنطوان صفير

غيّب الموت، اليوم الجمعة، الأباتي أنطوان صفير، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية سابقاً.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد 20 شباط 2022 الساعة 3 بعد الظهر في كنيسة دير سيدة اللويزة - زوق مصبح.تقبل التعازي في صالون الدير قبل وبعد الدفن من الساعة 10 قبل الظهر وحتى الساعة 6.30 مساء، ويوم الإثنين 21 شباط من الساعة 10 قبل الظهر حتى الساعة 6.30 مساءً.