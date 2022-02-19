الشيخ سمير فواز الخازن

ولداه كريم زوجته كارولين قيومجيان وعائلتهماكارلا زوجة بول تابت وعائلتهماشقيقه وسيم الخازن وعائلتهوعموم عائلات الخازن، تابت، داوود، قيومجيان، متني، صايغ، خوري، غطاس، قدسي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالشيخ سمير فواز الخازنالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 17 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الاحد 20 الجاري في كنيسة مار مارون، الجميزة ثم يوارى في مدفن العائلة، عجلتون.تقبل التعازي يوم الاثنين 21 منه في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.للتعازي الإتصالكريم 70/962727كارلا 03/352333