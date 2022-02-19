تعازي ووفيات

الشيخ سمير فواز الخازن

Lebanon 24
19-02-2022 | 00:05
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ولداه كريم زوجته كارولين قيومجيان وعائلتهما
كارلا زوجة بول تابت وعائلتهما
شقيقه وسيم الخازن وعائلته
وعموم عائلات الخازن، تابت، داوود، قيومجيان، متني، صايغ، خوري، غطاس، قدسي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

 

الشيخ سمير فواز الخازن

 

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 17 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الاحد 20 الجاري في كنيسة مار مارون، الجميزة ثم يوارى  في مدفن العائلة، عجلتون.
تقبل التعازي يوم الاثنين 21 منه في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.
للتعازي الإتصال
كريم 70/962727
كارلا 03/352333
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