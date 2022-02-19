عادل يوسف فرح

زوجة الفقيد كلاديس ابراهيم كرباجاولاده هلا ارملة روبير اشقر وولدهاجورجرولا زوجة ايلي بيار فرح واولادهابيار وايمانويالجو واولادهميلانا وسيلفيوابن شقيقه المرحوم اسعد يوسف وعائلته (في المهجر)وعموم عائلات فرح، كرباج، الوف، اشقر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومعادل يوسف فرحالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع في 17 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 19 منه في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام ثم يوراى في مدفن العائلة ـ الفنار.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.للتعزية على الهاتفكلاديس 03/610310هلا 03/610390رولا 03/355315جو 03/610303