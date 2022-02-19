تعازي ووفيات

عادل يوسف فرح

Lebanon 24
19-02-2022 | 00:06
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زوجة الفقيد كلاديس ابراهيم كرباج
اولاده هلا ارملة روبير اشقر وولدها
جورج
رولا زوجة ايلي بيار فرح واولادها
بيار وايمانويال
جو واولاده
ميلانا وسيلفيو
ابن شقيقه المرحوم اسعد يوسف وعائلته (في المهجر)
وعموم عائلات فرح، كرباج، الوف، اشقر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون  بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

 

عادل يوسف فرح

 

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع في 17 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 19 منه في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام ثم يوراى  في مدفن العائلة ـ الفنار.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
للتعزية على الهاتف
كلاديس 03/610310
هلا 03/610390
رولا 03/355315
جو 03/610303
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