البروفسور وفيق مصباح سنو

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيدنا الغالي المغفور له باذن الله تعالی المرحومالبروفسور وفيق مصباح سنوالحائز على وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبرزوجته الحاجة هند محمد جميل كبارةوالدته المرحومة الحاجة رهيفة حسن سنو (شقيقة، الجراح المشهور المرحوم الدكتور مليح سنو)ولده كريم وأولاده ليتيسيا وكلارا وهندابنته دانیهأشقاؤه المرحومين سامي، شفيق، عاطف وفاروقشقيقته المرحومة شفيقة رمضاناخواله الدكتور بشار والدكتور جميل كبارةيصلى على جثمانه الطاهر عصر اليوم السبت الواقع فيه ۱۹ رجب 1443هـ الموافق 19 شباط ۲۰۲۲م في جامع الخاشقجي حيث يوارى في جبانة الشهداء.بسبب الأوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبل أهل الفقيد التعازي شاكرين على الأرقام التاليةزوجته الحاجة هند 01/801111/3333 - 03/222577ابنه كريم 0033788993006سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.الراضون بقضاء الله وقدره سنو، کبارة، رمضان وأنسباؤهم.Email familleoprofessreursinno@gmail.comإنّا لله وإنّا إليه راجعون.