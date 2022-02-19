تعازي ووفيات

البروفسور وفيق مصباح سنو

Lebanon 24
19-02-2022 | 00:07
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ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيدنا الغالي المغفور له باذن الله تعالی المرحوم

 

البروفسور وفيق مصباح سنو

 

الحائز على وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر

زوجته الحاجة هند محمد جميل كبارة
والدته المرحومة الحاجة رهيفة حسن سنو (شقيقة، الجراح المشهور المرحوم الدكتور مليح سنو)
ولده كريم وأولاده ليتيسيا وكلارا وهند
ابنته دانیه
أشقاؤه المرحومين سامي، شفيق، عاطف وفاروق
شقيقته المرحومة شفيقة رمضان
اخواله الدكتور بشار والدكتور جميل كبارة
يصلى على جثمانه الطاهر عصر اليوم السبت الواقع فيه ۱۹ رجب 1443هـ الموافق 19 شباط ۲۰۲۲م في جامع الخاشقجي حيث يوارى في جبانة الشهداء.
بسبب الأوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبل أهل الفقيد التعازي شاكرين على الأرقام التالية
زوجته الحاجة هند 01/801111/3333 - 03/222577
ابنه كريم 0033788993006
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.
الراضون بقضاء الله وقدره سنو، کبارة، رمضان وأنسباؤهم.
Email familleoprof
essreursinno@gmail.com
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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