تعازي ووفيات

الدكتور مروان كامل بوعياش

Lebanon 24
19-02-2022 | 00:09
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بمزيد من الاسى والرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعى فقيدنا الغالي المأسوف عليه

 

الدكتور مروان كامل بوعياش

 

زوجة الفقيد السيدة رندة فؤاد ابو عجرم
ابنه الدكتور جاد زوجته المهندسة لارا ايلي عون وعائلتهما
ابنتاه السيدة ريا زوجة المهندس فابيو فاخوري وعائلتهما
السيدة رنا زوجة السيد نزار اديب محمود وعائلتهما
اشقاؤه المهندس خالد زوجته السيدة بريدا كيز وعائلتهما (في المهجر)
السيد غسان زوجته السيدة سهى القمند وعائلتهما
المهندس اكرم زوجته السيدة ريما حرب وعائلتهما
المهندس مجيد زوجته السيدة هيام ضو وعائلتهما (في المهجر)
المهندس باسم زوجته المهندسة دوللي نعيم وعائلتهما
شقيقتاه المرحومة هدى، زوجها السيد زياد ابو عياش وعائلته
السيدة رندة وعائلتها (في المهجر)
يصلى على جثمانه الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 19 شباط 2022 في بيت بعقلين.
تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً لغاية السادسة من بعد الظهر في بيت بعقلين، وغداً الاحد 20 منه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الرابعة عصراً في بيت بعقلين. ويوم الاثنين 21 منه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الخامسة من بعد الظهر في دار الطائفة الدرزية – فردان.
الآسفون بوعياش، ابو عجرم، عون، فاخوري، محمود، كيز، القمند، حرب، ضو، نعيم
وعموم اهالي بعقلين
للتعازي الرجاء الاتصال على الرقم التالي 78/812746
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