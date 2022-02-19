الدكتور مروان كامل بوعياش

بمزيد من الاسى والرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعى فقيدنا الغالي المأسوف عليهالدكتور مروان كامل بوعياشزوجة الفقيد السيدة رندة فؤاد ابو عجرمابنه الدكتور جاد زوجته المهندسة لارا ايلي عون وعائلتهماابنتاه السيدة ريا زوجة المهندس فابيو فاخوري وعائلتهماالسيدة رنا زوجة السيد نزار اديب محمود وعائلتهمااشقاؤه المهندس خالد زوجته السيدة بريدا كيز وعائلتهما (في المهجر)السيد غسان زوجته السيدة سهى القمند وعائلتهماالمهندس اكرم زوجته السيدة ريما حرب وعائلتهماالمهندس مجيد زوجته السيدة هيام ضو وعائلتهما (في المهجر)المهندس باسم زوجته المهندسة دوللي نعيم وعائلتهماشقيقتاه المرحومة هدى، زوجها السيد زياد ابو عياش وعائلتهالسيدة رندة وعائلتها (في المهجر)يصلى على جثمانه الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 19 شباط 2022 في بيت بعقلين.تقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً لغاية السادسة من بعد الظهر في بيت بعقلين، وغداً الاحد 20 منه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الرابعة عصراً في بيت بعقلين. ويوم الاثنين 21 منه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الخامسة من بعد الظهر في دار الطائفة الدرزية – فردان.الآسفون بوعياش، ابو عجرم، عون، فاخوري، محمود، كيز، القمند، حرب، ضو، نعيموعموم اهالي بعقلينللتعازي الرجاء الاتصال على الرقم التالي 78/812746