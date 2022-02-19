مايكل سرحال في ذمة الله

سوف يُنقل الجثمان الى مسقط رأسه في داريا-الشوف حيث تُقام مراسم الدفن عند صلاة الظهر من تاريخ اليوم السبت الواقع في ٢٠٢٢/٠٢/١٩ ثم الى جبانة البلدة حيث يوارى الثرى.

نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع مايكل خضر سرحال من عديد مركز شحيم الاقليمي الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٢٢ اثر معاناته مع مرض عُضال.