تعازي ووفيات

مايكل سرحال في ذمة الله

Lebanon 24
19-02-2022 | 02:29
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نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع مايكل خضر سرحال من عديد مركز شحيم الاقليمي الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٢٢ اثر معاناته مع مرض عُضال.
 
سوف يُنقل الجثمان الى مسقط رأسه في داريا-الشوف حيث تُقام مراسم الدفن عند صلاة الظهر من تاريخ اليوم السبت الواقع في ٢٠٢٢/٠٢/١٩ ثم الى جبانة البلدة حيث يوارى الثرى.
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