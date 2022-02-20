سامي كلارك الى مثواه الأخير الثلاثاء

توفي صباح اليوم الفنان اللبناني سامي كلارك في مستشفى القديس جاورجيوس - الأشرفية عن عمر يناهز ال74 عاما. وكلارك حائز على وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في 22 الجاري في كنيسة مار جرجس - الشوير. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، ويوم الاربعاء في 23 الجاري في صالون كنيسة مار الياس الحي للروم الارثوذكس - المطيلب - الرابية من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.وللتعزية عبر الهاتف :زوجته شيلا 70158803ابنه سامي70187711ابنته ساندرا 71687138