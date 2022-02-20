تعازي ووفيات

سامي كلارك الى مثواه الأخير الثلاثاء

Lebanon 24
20-02-2022 | 16:25
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توفي صباح اليوم الفنان اللبناني سامي كلارك في مستشفى القديس جاورجيوس - الأشرفية عن عمر يناهز ال74 عاما. وكلارك حائز على وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف. 
 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في 22 الجاري في كنيسة مار جرجس - الشوير. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، ويوم الاربعاء في 23  الجاري في صالون كنيسة مار الياس الحي للروم الارثوذكس - المطيلب - الرابية من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. 
 
وللتعزية عبر الهاتف : 
زوجته شيلا 70158803
ابنه سامي70187711
ابنته ساندرا 71687138
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