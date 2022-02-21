روبير ديمتري بخعازي

زوجة الفقيد سامية اسكندر ربيزأولاده رونالد (روني) بخعازيسني بخعازي زوجته يمنى الدبس واولادهما:لين، كلي، روبيرأشقاؤه عائلة المرحوم نقولا ديمتري بخعازيالمهندس أندره بخعازي وعائلتهإبن شقيقته المرحومة غريتا أرملة لويس خوري وعائلتهوعموم عائلات بخعازي، ربيز، خوري، الدبس، بطرس، بندقي، زهار وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومروبير ديمتري بخعازيالمنتقل الى رحمته تعالى الجمعة 18 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الإثنين 21 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة في مار متر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً.للتعزية على الهاتف:سامية: 01\218656روني: 03\652020سني: 76\328673أندره: 03\429040