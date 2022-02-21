تعازي ووفيات

روبير ديمتري بخعازي

Lebanon 24
21-02-2022 | 01:11
A-
A+
Doc-P-920871-637810279724540810.jpg
Doc-P-920871-637810279724540810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجة الفقيد سامية اسكندر ربيز

أولاده رونالد (روني) بخعازي

سني بخعازي زوجته يمنى الدبس واولادهما:

لين، كلي، روبير

أشقاؤه عائلة المرحوم نقولا ديمتري بخعازي

المهندس أندره بخعازي وعائلته

إبن شقيقته المرحومة غريتا أرملة لويس خوري وعائلته

وعموم عائلات بخعازي، ربيز، خوري، الدبس، بطرس، بندقي، زهار  وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

 

روبير ديمتري بخعازي

 

المنتقل الى رحمته تعالى الجمعة 18 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الإثنين 21 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة في مار متر.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً.

للتعزية على الهاتف:

سامية: 01\218656

روني: 03\652020

سني: 76\328673

أندره: 03\429040
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
01:13 | 2022-02-21
16:25 | 2022-02-20
05:31 | 2022-02-20
02:29 | 2022-02-19
00:09 | 2022-02-19
00:07 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website