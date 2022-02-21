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تعازي ووفيات
روبير ديمتري بخعازي
Lebanon 24
21-02-2022
|
01:11
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زوجة الفقيد سامية اسكندر ربيز
أولاده رونالد (روني) بخعازي
سني بخعازي زوجته يمنى الدبس واولادهما:
لين، كلي، روبير
أشقاؤه عائلة المرحوم نقولا ديمتري بخعازي
المهندس أندره بخعازي وعائلته
إبن شقيقته المرحومة غريتا أرملة لويس خوري وعائلته
وعموم عائلات بخعازي، ربيز، خوري، الدبس، بطرس، بندقي، زهار وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
روبير ديمتري بخعازي
المنتقل الى رحمته تعالى الجمعة 18 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الإثنين 21 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس، الاشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة في مار متر.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً.
للتعزية على الهاتف:
سامية: 01\218656
روني: 03\652020
سني: 76\328673
أندره: 03\429040
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