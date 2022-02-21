تعازي ووفيات

جورج سليم صراف

Lebanon 24
21-02-2022 | 01:13
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زوجة الفقيد ميشا ميشال هارون

أشقاؤه نورما ارملة المرحوم جان صراف واولادها (في المهجر)

جيزال ارملة المرحوم فوزي جريج واولادها (في المهجر)

طوني صراف وعائلته

ايلي صراف وعائلته

وعموم عائلات صراف، هارون، غطاس، جريج، الفرخ، نصر، تاجر، شحاده، كرم، معربس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جورج سليم صراف

(والدته المرحومة ماري غطاس)

المنتقل الى رحمته تعالى السبت 19 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء 22 منه في كنيسة النبي الياس الغيور للروم الارثوذكس، المطيلب ثم يوارى في مدفن العائلة ـ الربوة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

للتعزية عبر الهاتف:

ميشا: 03/662424

نورما: 0061438389609

جيزال: 0061412969079

طوني: 03/678833

ايلي: 06/511302
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