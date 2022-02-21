جورج سليم صراف

زوجة الفقيد ميشا ميشال هارونأشقاؤه نورما ارملة المرحوم جان صراف واولادها (في المهجر)جيزال ارملة المرحوم فوزي جريج واولادها (في المهجر)طوني صراف وعائلتهايلي صراف وعائلتهوعموم عائلات صراف، هارون، غطاس، جريج، الفرخ، نصر، تاجر، شحاده، كرم، معربس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجورج سليم صراف(والدته المرحومة ماري غطاس)المنتقل الى رحمته تعالى السبت 19 شباط 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء 22 منه في كنيسة النبي الياس الغيور للروم الارثوذكس، المطيلب ثم يوارى في مدفن العائلة ـ الربوة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً.للتعزية عبر الهاتف:ميشا: 03/662424نورما: 0061438389609جيزال: 0061412969079طوني: 03/678833ايلي: 06/511302