مجيد حبيب الشماس

زوجة الفقيد بشرى سعيد الشماس 06/950057أبناؤه حبيب زوجته ايلان الحاج 03/302891 واولادهما ميليسا، نيكولاس روبرتو، تالازياد زوجته ميشال (شيلا) أندراوس 03/228877 واولادهما مجيد، رامي، لاما، ريتا، رايننزيه زوجته ماريا منصور 03/951965 واولادهما ربيكا، بطرس، بولس، توماسابنته لاما زوجة ايلي فياض 03/527707 واولادهما ليا، جورج، جاد، زوياأشقاؤه المرحوم فريد ارملته لودي فدعوس، ابراهيم زوجته ليلى رحال، المرحوم هاني ارملته ساميا حنين، المرحوم حسني ارملته عفاف فارس، المرحوم جمال ارملته ليليان ديبشقيقاته محاسن زوجة الياس معتوق، المرحومة حياة زوجة المرحوم طنوس ملو، فانيا ارملة المرحوم جرجس البرجيوعموم عائلات اميون ينعون فقيدهم الغالي المرحوممجيد حبيب الشماسعضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشماليوستقام الصلاة من اجل راحة نفسه غداً الخميس 24 شباط 2022 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة رقاد السيدة، اميون.تقبل التعازي اليوم الاربعاء وغداً الجمعة 23 و25 منه في منزل الفقيد في اميون من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء .ويوم الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساء في قاعة كنيسة السيدة، اميون.