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تعازي ووفيات
غريتا فيليب لطيف
Lebanon 24
22-02-2022
|
23:56
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أولاد الفقيدة أوجيني وزوجها غسان حلبي وعائلتهما
جورج وعائلته
كلود وزوجها أنطوان حبيب وعائلتهما
شقيقاتها: رينيه وسونيا وكلود وعائلاتهم في المهجر
وعموم عائلات بندلي، لطيف، نحول، حلبي، حبيب، نحاس، كرم، وخلاط وجميع الأهل والأنسباء في الوطن والمهجر
ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة
الدكتورة
غريتا فيليب لطيف
أرملة المرحوم الدكتور أنطون بندلي
تقام الصلاة عن راحة نفسها اليوم الأربعاء 23 شباط 2022 الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في الميناء.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الأولى بعد الظهر وغداً الخميس 24 منه في قاعة الرعية بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً أو على أرقام الهواتف التالية:
أوجيني 03/950005،
جورج 03/628130،
كلود 03/000277.
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