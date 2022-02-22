غريتا فيليب لطيف

أولاد الفقيدة أوجيني وزوجها غسان حلبي وعائلتهماجورج وعائلتهكلود وزوجها أنطوان حبيب وعائلتهماشقيقاتها: رينيه وسونيا وكلود وعائلاتهم في المهجروعموم عائلات بندلي، لطيف، نحول، حلبي، حبيب، نحاس، كرم، وخلاط وجميع الأهل والأنسباء في الوطن والمهجرينعون فقيدتهم الغالية المرحومةالدكتورةغريتا فيليب لطيفأرملة المرحوم الدكتور أنطون بندليتقام الصلاة عن راحة نفسها اليوم الأربعاء 23 شباط 2022 الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في الميناء.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الأولى بعد الظهر وغداً الخميس 24 منه في قاعة الرعية بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً أو على أرقام الهواتف التالية:أوجيني 03/950005،جورج 03/628130،كلود 03/000277.