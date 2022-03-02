حسيب شفيق منصور الجردي

بسم الله الحمن الرحيمإنّا لله وإنّا إليه راجعونبالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعى المأسوف عليه كبيرنا المرحومحسيب شفيق منصور الجردي(أبو سامر)المنتقل إلى رحمته تعالى أمس الأربعاء الواقع في 2 آذار 2022وقد عيّن موعد الدفن اليوم الخميس 3 منه الساعة الثانية عشرة ظهراً في مسقط رأسه الشويفات والمأتم في دار آل الجردي.لكم من بعده طول البقاء.تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 4 و5 منه في دار آل الجردي من الساعة الرابعة عصراً حتى السادسة مساءً.تقبل التعازي على الأرقام التاليةزوجته المرحومة سيليا شاهين أبو ذيابأولاده سامر 03/383078 زوجته سمر العود 03/266637سمر 03/951175 لينا 03/468559باسل في المهجر 0012068184916أشقاؤه المرحوم نزيه وعائلته في المهجروجيه 71/175007 زوجته إبتسام رستم الجردي 79/175007منصور 05/430129 زوجته نعايم ملحم شيا 70/459444شقيقاته المرحومة ليلى أرملة المرحوم خليل حمد الخشنعليا أرملة المرحوم أسعد علي عبد الخالق 03/379369المرحومة ناديا أرملة المرحوم حليم سيف الدين نعيمنوال أرملة المرحوم طعان بهيج صعب 03/933027الراضون لقضائه آل الجردي، آل الخشن، آل ابو ذياب، آل العود وعموم أهالي الشويفات.