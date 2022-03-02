بسم الله الحمن الرحيم
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعى المأسوف عليه كبيرنا المرحوم
حسيب شفيق منصور الجردي
(أبو سامر)
المنتقل إلى رحمته تعالى أمس الأربعاء الواقع في 2 آذار 2022
وقد عيّن موعد الدفن اليوم الخميس 3 منه الساعة الثانية عشرة ظهراً في مسقط رأسه الشويفات والمأتم في دار آل الجردي.
لكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت 4 و5 منه في دار آل الجردي من الساعة الرابعة عصراً حتى السادسة مساءً.
تقبل التعازي على الأرقام التالية
زوجته المرحومة سيليا شاهين أبو ذياب
أولاده سامر 03/383078 زوجته سمر العود 03/266637
سمر 03/951175 لينا 03/468559
باسل في المهجر 0012068184916
أشقاؤه المرحوم نزيه وعائلته في المهجر
وجيه 71/175007 زوجته إبتسام رستم الجردي 79/175007
منصور 05/430129 زوجته نعايم ملحم شيا 70/459444
شقيقاته المرحومة ليلى أرملة المرحوم خليل حمد الخشن
عليا أرملة المرحوم أسعد علي عبد الخالق 03/379369
المرحومة ناديا أرملة المرحوم حليم سيف الدين نعيم
نوال أرملة المرحوم طعان بهيج صعب 03/933027
الراضون لقضائه آل الجردي، آل الخشن، آل ابو ذياب، آل العود وعموم أهالي الشويفات.