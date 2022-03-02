تعازي ووفيات

حبيب جورج عبدالنور

Lebanon 24
02-03-2022 | 23:27
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زوجة الفقيد كارين رينيه بندقي
ابنتاه ناتالي زوجة كريم الخوري واولادهما
سيليا وتيو وألكس
كريستين زوجة ريان كارنوا وولداهما
إيفا وجون
شقيقتاه سميرة ارملة المرحوم موسى روفايل واولادها وعائلاتهم
اولاد المرحومة صونيا زوجة رزق رزق وعائلاتهم
وعموم عائلات عبدالنور، بندقي، سلموني، الخوري، كارنوا، رزق، روفايل، بخعازي، عنيد وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

 

حبيب جورج عبدالنور

 

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء الواقع فيه 1 آذار 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الجمعة 4 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثالثة بعد الظهر.
ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله.
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