حبيب جورج عبدالنور

زوجة الفقيد كارين رينيه بندقيابنتاه ناتالي زوجة كريم الخوري واولادهماسيليا وتيو وألكسكريستين زوجة ريان كارنوا وولداهماإيفا وجونشقيقتاه سميرة ارملة المرحوم موسى روفايل واولادها وعائلاتهماولاد المرحومة صونيا زوجة رزق رزق وعائلاتهموعموم عائلات عبدالنور، بندقي، سلموني، الخوري، كارنوا، رزق، روفايل، بخعازي، عنيد وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومحبيب جورج عبدالنورالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء الواقع فيه 1 آذار 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الجمعة 4 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثالثة بعد الظهر.ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله.