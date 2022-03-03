غسان كميل بعقليني

زوجة الفقيد سيلفي وديع حنينأولاده كميل بعقلينيماريا زوجة مارك سكانلان وعائلتهمامكرم بعقلينيشقيقاه فادي زوجته عايده الحداري وأولادهما وعائلاتهمسامي زوجته جومانا الحداد وعائلتهماشقيقته مارلين أرملة المرحوم بهنام توما وأولادهاأشقاء زوجته أولاد المرحومة اميلي وديع حنين زوجة المرحوم بدري فريحه وعائلاتهمجاكلين وديع حنينإبراهيم وديع حنين زوجته فكتوريا جرباقهكريستيان وديع حنين زوجة كميل غصن وأولادهما وعائلاتهممارون وديع حنين زوجته ميريم كلام وعائلتهماوعموم عائلات بعقليني، ابي زيد، سكانلان، الحداري، الحداد، توما، جرباقه، كلام، فريحه، غصن، خليفه وعموم أهالي دير القمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المرحومغسان كميل بعقلينيالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء في 2 آذار 2022.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأحد 6 منه في كنيسة مار مارون، الجميزه، ثم يوارة في مدفن العائلة، دير القمر.نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة المحبين تتقبل العائلة التعازي في الكنيسة مباشرة بعد الخدمة الدينية وتشكر من سيشاركها الصلاة من منزله وتقبل التعازي عبر الهاتفسيلفي 70/368257كميل 03/014514ماريا 0033637619807مكرم 0032477933809