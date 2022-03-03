تعازي ووفيات

غسان كميل بعقليني

Lebanon 24
03-03-2022 | 23:19
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زوجة الفقيد سيلفي وديع حنين
أولاده كميل بعقليني
ماريا زوجة مارك سكانلان وعائلتهما
مكرم بعقليني
شقيقاه فادي زوجته عايده الحداري وأولادهما وعائلاتهم
سامي زوجته جومانا الحداد وعائلتهما
شقيقته مارلين أرملة المرحوم بهنام توما وأولادها
أشقاء زوجته أولاد المرحومة اميلي وديع حنين زوجة المرحوم بدري فريحه وعائلاتهم
جاكلين وديع حنين
إبراهيم وديع حنين زوجته فكتوريا جرباقه
كريستيان وديع حنين زوجة كميل غصن وأولادهما وعائلاتهم
مارون وديع حنين زوجته ميريم كلام وعائلتهما
وعموم عائلات بعقليني، ابي زيد، سكانلان، الحداري، الحداد، توما، جرباقه، كلام، فريحه، غصن، خليفه وعموم أهالي دير القمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المرحوم

 

غسان كميل بعقليني

 

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء في 2 آذار 2022.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأحد 6 منه في كنيسة مار مارون، الجميزه، ثم يوارة في مدفن العائلة، دير القمر.
نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة المحبين تتقبل العائلة التعازي في الكنيسة مباشرة بعد الخدمة الدينية وتشكر من سيشاركها الصلاة من منزله وتقبل التعازي عبر الهاتف
سيلفي 70/368257
كميل 03/014514
ماريا 0033637619807
مكرم 0032477933809
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