نهاد نقولا دمّوس

بناته جمانة زوجة المهندس مالك سلامة واولادهماياسمينا زوجة ندیم ابو سمرا ولما وندیمزينة زوجة أنطوان نحاس وأولادهما يارا وجنيفر وكارولينرندی زوجة ريشار فرعون واولادهما نور وميشيلابن شقيقته المرحومة منى دمّوس زیاد صرّاف وعائلتهابناء خالته المرحومة شكيبة قزما جورج وعائلته، ایفا، فيرا ونيكولوعموم عائلات دمّوس، قماطي، داوود، سلامة، نحاس، فرعون، ابو سمرا،صرّاف، قزما، إنجا، شهاب وكل من ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى والحزن فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومنهاد نقولا دمّوسزوج المرحومة كلود قماطيمؤسس التعليم الفندقي في لبنان والدول العربيةمؤسس شركة هوسبيتاليتي سرفيسزDocteur Honoris Causaحائز على وسام الارز الوطني من رتبة فارسالمنتقل إلى رحمته تعالی نهار الجمعة الواقع فيه ٤ آذار ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الإثنين ٧ منه في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس المطيلب، الرابية حيث يوارى في مدفن العائلة، المنصورية.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً وغداً الثلثاء ٨ منه ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.الرجاء إعتبار هذه النشرة دعوة عامة.