تعازي ووفيات

نهاد نقولا دمّوس

Lebanon 24
07-03-2022 | 00:46
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بناته جمانة زوجة المهندس مالك سلامة واولادهما
ياسمينا زوجة ندیم ابو سمرا ولما وندیم
زينة زوجة أنطوان نحاس وأولادهما يارا وجنيفر وكارولين
رندی زوجة ريشار فرعون واولادهما نور وميشيل
ابن شقيقته المرحومة منى دمّوس زیاد صرّاف وعائلته
ابناء خالته المرحومة شكيبة قزما جورج وعائلته، ایفا، فيرا ونيكول
وعموم عائلات دمّوس، قماطي، داوود، سلامة، نحاس، فرعون، ابو سمرا،
صرّاف، قزما، إنجا، شهاب وكل من ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى والحزن فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

 

نهاد نقولا دمّوس

 

زوج المرحومة كلود قماطي
مؤسس التعليم الفندقي في لبنان والدول العربية
مؤسس شركة هوسبيتاليتي سرفيسز
Docteur Honoris Causa
حائز على وسام الارز الوطني من رتبة فارس

المنتقل إلى رحمته تعالی نهار الجمعة الواقع فيه ٤ آذار ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الإثنين ٧ منه في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس المطيلب، الرابية حيث يوارى في مدفن العائلة، المنصورية.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً وغداً الثلثاء ٨ منه ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
الرجاء إعتبار هذه النشرة دعوة عامة.
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