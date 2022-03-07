ناجي بشاره الخوري

زوجة الفقيد كلوديت جورج صقرابنه زياد الخوري زوجته ريتا فريحة واولادهماناجي ورالفابنته جمانه الخوري واولادهاكمال الحاج وزوجته ديما عبداللهجنيفر الحاج وكريستي الحاجابن شقيقه المرحوم عبدالله الخوري بشارة الخوريالسي ارملة شقيقه المرحوم يوسف (جوزف) الخوري واولادهاالمحامي عماد الخوري وعائلتهرانيا زوجة المحامي زياد الخوري وعائلتهااولاد شقيقته المرحومة وداد ارملة العماد جان نجيم (قائد الجيش سابقاً)عائلة المرحوم العميد يوسف نجيمندى نجيموعموم عائلات الخوري، صقر، فاضل، فريحة، الحاج، عبدالله، نجيم، رحباني، بردويل، عيد، شماس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومناجي بشاره الخوري(ابن الاخطل الصغير)المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 4 آذار 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين 7 منه في كنيسة القلب الاقدس، بدارو ثم يوارى في مدفن العائلة، سد البوشرية.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.لمن يرغب بالتعازي هاتفياً الرجاء التواصل على الرقم التاليكلوديت 03/652421زياد 03/601321جمانه 03/828443