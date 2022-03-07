تعازي ووفيات

ناجي بشاره الخوري

Lebanon 24
07-03-2022 | 00:47
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زوجة الفقيد كلوديت جورج صقر
ابنه زياد الخوري زوجته ريتا فريحة واولادهما
ناجي ورالف
ابنته جمانه الخوري واولادها
كمال الحاج وزوجته ديما عبدالله
جنيفر الحاج وكريستي الحاج
ابن شقيقه المرحوم عبدالله الخوري بشارة الخوري
السي ارملة شقيقه المرحوم يوسف (جوزف) الخوري واولادها
المحامي عماد الخوري وعائلته
رانيا زوجة المحامي زياد الخوري وعائلتها
اولاد شقيقته المرحومة وداد ارملة العماد جان نجيم (قائد الجيش سابقاً)
عائلة المرحوم العميد يوسف نجيم
ندى نجيم
وعموم عائلات الخوري، صقر، فاضل، فريحة، الحاج، عبدالله، نجيم، رحباني، بردويل، عيد، شماس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

 

ناجي بشاره الخوري

 

(ابن الاخطل الصغير)

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 4 آذار 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين 7 منه في كنيسة القلب الاقدس، بدارو ثم يوارى في مدفن العائلة، سد البوشرية.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
لمن يرغب بالتعازي هاتفياً الرجاء التواصل على الرقم التالي
كلوديت 03/652421
زياد 03/601321
جمانه 03/828443
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