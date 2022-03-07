السيد فخرالدين أبو الحسن الموسوي

بسم الله الرحمن الرحيم"اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الي يوم القيامة"تسليماً بقضاء الله وقدره ننعىالعلامة العلم الحجة المجاهد آية اللهالسيد فخرالدين أبو الحسن الموسويتقبل التعازي طيلة أيام الاسبوع في منزله الكائن في بلدة الغازية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الواقع في 7 آذار 2022 وحتى يوم السبت في 12 منه.ويقام يومياً مجلس عزاء عند الساعة الخامسة عصراً.كذلك سيقام ذكرى الاسبوع يوم الأحد في 13 منه الساعة التاسعة والنصف صباحاً في حسينية بلدة الغازية.عظّم الله أجورنا وأجوركم.الفاتحة.