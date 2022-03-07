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تعازي ووفيات
السيد فخرالدين أبو الحسن الموسوي
Lebanon 24
07-03-2022
|
00:48
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بسم الله الرحمن الرحيم
"اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الي يوم القيامة"
تسليماً بقضاء الله وقدره ننعى
العلامة العلم الحجة المجاهد آية الله
السيد فخرالدين أبو الحسن الموسوي
تقبل التعازي طيلة أيام الاسبوع في منزله الكائن في بلدة الغازية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الواقع في 7 آذار 2022 وحتى يوم السبت في 12 منه.
ويقام يومياً مجلس عزاء عند الساعة الخامسة عصراً.
كذلك سيقام ذكرى الاسبوع يوم الأحد في 13 منه الساعة التاسعة والنصف صباحاً في حسينية بلدة الغازية.
عظّم الله أجورنا وأجوركم.
الفاتحة.
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