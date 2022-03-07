تعازي ووفيات

السيد فخرالدين أبو الحسن الموسوي

Lebanon 24
07-03-2022 | 00:48
A-
A+
Doc-P-927549-637822361432611265.jpg
Doc-P-927549-637822361432611265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بسم الله الرحمن الرحيم
"اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الي يوم القيامة"
تسليماً بقضاء الله وقدره ننعى

 

العلامة العلم الحجة المجاهد آية الله
السيد فخرالدين أبو الحسن الموسوي

 

تقبل التعازي طيلة أيام الاسبوع في منزله الكائن في بلدة الغازية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الواقع في 7 آذار 2022 وحتى يوم السبت في 12 منه.
ويقام يومياً مجلس عزاء عند الساعة الخامسة عصراً.
كذلك سيقام ذكرى الاسبوع يوم الأحد في 13 منه الساعة التاسعة والنصف صباحاً في حسينية بلدة الغازية.
عظّم الله أجورنا وأجوركم.
الفاتحة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
00:49 | 2022-03-07
00:47 | 2022-03-07
00:46 | 2022-03-07
08:04 | 2022-03-05
23:19 | 2022-03-03
23:17 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website