الحاجة فاطمة لمياء الصباغ

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومةالحاجة فاطمة لمياء الصباغأرملة المرحوم الحاج مختار عبدالحميد الفراوالدها المرحوم محمود نديم الصباغوالدتها المرحومة الحاجة نديدة الحسيبيولدها منيف طاهر الأتاسي زوجته سهى النقشبنديإبنتها لينا مختار عبد الحميد الفرا زوجة ماهر عطارشقيقاها المرحومان محمد علي وطريف الصباغأحفادها نديدة وسيليا الاتاسي، سيلين ورامي وماريا سلمانولدا شقيقها محمود ولبنى محمد علي الصباغأشقاء زوجها أكرم الفرا والمرحومون شفيق ونزير ورفيق ومصطفى الفراشقيقات زوجها المرحومات جيهان وفايزة الفرا ونازك الفرا خجايُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الإثنين الواقع فيه 4 شعبان 1443هـ الموافق 7 آذار 2022م في جامع الخاشقجي ويوارى في جبانة الشهداء.بسبب الاوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبل أهل الفقيدة التعازي شاكرين على الأرقام التاليةالمنزل 01/868532إبنتها لينا 03/852960ماهر عطار 71/152223إبنها منيف 0013015373911سهى النقشبندي 76/959435سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها وأهلها جميل الصبر وحسن العزاء.الراضون بقضاء الله وقدره آل الصباغ، الفرا، الحسيبي، الأتاسي، النقشبندي، عطار، خجا، سلمان، سليمان، حمزة، نموري، بلاشكي وانسباؤهم.