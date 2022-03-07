تعازي ووفيات

الحاجة فاطمة لمياء الصباغ

Lebanon 24
07-03-2022 | 00:49
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ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة

 

الحاجة فاطمة لمياء الصباغ

 

أرملة المرحوم الحاج مختار عبدالحميد الفرا

والدها المرحوم محمود نديم الصباغ
والدتها المرحومة الحاجة نديدة الحسيبي
ولدها منيف طاهر الأتاسي زوجته سهى النقشبندي
إبنتها لينا مختار عبد الحميد الفرا زوجة ماهر عطار
شقيقاها المرحومان محمد علي وطريف الصباغ
أحفادها نديدة وسيليا الاتاسي، سيلين ورامي وماريا سلمان  
ولدا شقيقها محمود ولبنى محمد علي الصباغ
أشقاء زوجها أكرم الفرا والمرحومون شفيق ونزير ورفيق ومصطفى الفرا
شقيقات زوجها المرحومات جيهان وفايزة الفرا  ونازك الفرا خجا
يُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الإثنين الواقع فيه 4 شعبان 1443هـ الموافق 7 آذار 2022م  في جامع الخاشقجي ويوارى في جبانة الشهداء.
بسبب الاوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبل أهل الفقيدة التعازي شاكرين على الأرقام التالية
المنزل 01/868532
إبنتها لينا 03/852960
ماهر عطار 71/152223
إبنها منيف 0013015373911
سهى النقشبندي 76/959435
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها وأهلها جميل الصبر وحسن العزاء.
الراضون بقضاء الله وقدره آل الصباغ، الفرا، الحسيبي، الأتاسي، النقشبندي، عطار، خجا، سلمان، سليمان، حمزة، نموري، بلاشكي وانسباؤهم.
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