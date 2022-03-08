هوبرت فتّال

نعى رئيس وأعضاء نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان LPIA المأسوف عليههوبرت فتّالتتقدم النقابة من عائلته وذويه كما وكلّ عائلة مجموعة فتّال بأحرّ التعازي القلبية، سائلين الربّ أن يُسكنه ملكوته.هوبرت برنار فتالوالدته ماري كريستين اندره اصفر ارملة برنار فتالشقيقه برتران وعائلتهاندره هوشر ارملة عمه المرحوم جورج فتال وبناتها:ماري نويل فتال وعائلتهاكارولين زوجة شربل فاخوري وعائلتهاكاترين زوجة انيس عقل وعائلتهاعمته ليليان ارملة ادي عريضة واولادها:جمانه ارملة انطوان توفنكجي وابنتهاجوني وعائلتهعمته لوسيان ارملة وليم قازانخاله جيرار اصفر وعائلته (في المهجر)خالته ماري بيار واولادهاابن عمه خليل فتال واولاده: ميشال وستيفانيوعموم عائلات فتال، اصفر، شكرجيان، هوشر، برازيه، فاخوري، عقل، عريضه، توفنكجي، جعجع، قازان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومهوبرت برنار فتالالمنتقل إلى رحمته تعالى الاحد 6 آذار 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاربعاء 9 منه في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف، حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة والنصف مساءً.