نعى رئيس وأعضاء نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان LPIA المأسوف عليه
هوبرت فتّال
تتقدم النقابة من عائلته وذويه كما وكلّ عائلة مجموعة فتّال بأحرّ التعازي القلبية، سائلين الربّ أن يُسكنه ملكوته.
هوبرت برنار فتال
والدته ماري كريستين اندره اصفر ارملة برنار فتال
شقيقه برتران وعائلته
اندره هوشر ارملة عمه المرحوم جورج فتال وبناتها:
ماري نويل فتال وعائلتها
كارولين زوجة شربل فاخوري وعائلتها
كاترين زوجة انيس عقل وعائلتها
عمته ليليان ارملة ادي عريضة واولادها:
جمانه ارملة انطوان توفنكجي وابنتها
جوني وعائلته
عمته لوسيان ارملة وليم قازان
خاله جيرار اصفر وعائلته (في المهجر)
خالته ماري بيار واولادها
ابن عمه خليل فتال واولاده: ميشال وستيفاني
وعموم عائلات فتال، اصفر، شكرجيان، هوشر، برازيه، فاخوري، عقل، عريضه، توفنكجي، جعجع، قازان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
هوبرت برنار فتال
المنتقل إلى رحمته تعالى الاحد 6 آذار 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاربعاء 9 منه في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف، حيث يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة والنصف مساءً.