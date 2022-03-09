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تعازي ووفيات
سبته علي الموسوي
Lebanon 24
09-03-2022
|
23:33
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بقلوب راضية ومسلمة بقضاء ﷲ وقدره ننعى فقيدتنا الغالية المنتقلة الى رحمته تعالى
الحاجة
سبته علي الموسوي
أرملة المرحوم السيد علي محمد صالح الموسوي
أولادها السادة المهندس حسين، أحمد، عباس، مالك، إبراهيم، رضوان، جهاد، دلال
اخوتها السادة المرحوم مالك، المرحوم رضوان، المرحومة فاطمة، المرحومة آمال، زينب، رميلة، سعدى، راوية.
ووريت الفقيدة الاثنين 7 آذار 2022 في جبانة بلدتها النبي شيت.
تقبل التعازي في بيروت غداً الجمعة ١١ منه في مبنى جمعية التخصص والتوجيه العلمي، الواقع قرب مبنى أمن الدولة، من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة عصراً.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.
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