ليدفين جوزف فغالي

اولاد شقيقها المرحوم انطوان فغالي زوجته جوسلين غالي:جو فغالي وعائلتهجويل فغالي وعائلتهاسليم فغالي وعائلتهالغا فغالي زوجة حبيب طراد وعائلتهااولاد شقيقتها المرحومة يولا ارملة الدكتور ابراهيم باخوس:الدكتور داني باخوسجانين باخوس واولادهافابين باخوس زوجة المحامي ايلي شمعون واولادهمااولاد شقيقتها المرحومة اندره ارملة الفرد ابو جوده:جوزي روبيرتو ابو جوده (في المهجر)كارلوس ابو جوده وعائلته (في المهجر)سيرجيو ابو جوده (في المهجر)ادغار ابو جوده وعائلته (في المهجر)سلفاها عائلة المرحوم الوزير الشيخ حبيب كيروزعائلة المرحوم الشيخ اسعد كيروزابنتا حميها تريز ارملة الوزير قبلان عيسى الخوري وعائلتهاعائلة المرحومة ماري ارملة خليل جعجعوعموم عائلات كيروز، فغالي، طرزي، باخوس، ابو جوده، شاغوري، علم، عيسى الخوري، جعجع، شمعون، عقل، طراد وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم المرحومةالشيخةليدفين جوزف فغاليارملة الشيخ جو كيروزيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الخميس 10 آذار 2022 في كنيسة مار مخايل، طريق النهر، حيث توارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الثانية عشرة ظهراً.