تعازي ووفيات

ليدفين جوزف فغالي

Lebanon 24
09-03-2022 | 23:35
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اولاد شقيقها المرحوم انطوان فغالي زوجته جوسلين غالي:

جو فغالي وعائلته

جويل فغالي وعائلتها

سليم فغالي وعائلته

الغا فغالي زوجة حبيب طراد وعائلتها

اولاد شقيقتها المرحومة يولا ارملة الدكتور ابراهيم باخوس:

الدكتور داني باخوس

جانين باخوس واولادها

فابين باخوس زوجة المحامي ايلي شمعون واولادهما

اولاد شقيقتها المرحومة اندره ارملة الفرد ابو جوده:

جوزي روبيرتو ابو جوده (في المهجر)

كارلوس ابو جوده وعائلته (في المهجر)

سيرجيو ابو جوده (في المهجر)

ادغار ابو جوده وعائلته (في المهجر)

سلفاها عائلة المرحوم الوزير الشيخ حبيب كيروز

عائلة المرحوم الشيخ اسعد كيروز

ابنتا حميها تريز ارملة الوزير قبلان عيسى الخوري وعائلتها

عائلة المرحومة ماري ارملة خليل جعجع

وعموم عائلات كيروز، فغالي، طرزي، باخوس، ابو جوده، شاغوري، علم، عيسى الخوري، جعجع، شمعون، عقل، طراد وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم المرحومة

الشيخة

ليدفين جوزف فغالي

ارملة الشيخ جو كيروز

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الخميس 10 آذار 2022 في كنيسة مار مخايل، طريق النهر، حيث توارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الثانية عشرة ظهراً.
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