تعازي ووفيات

والدة الإعلامية ربيكا أبو ناضر في ذمة الله

Lebanon 24
10-03-2022 | 14:13
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توفيت اليوم والدة الإعلامية في قناة الـ"أم تي في" ربيكا أبو ناضر، سيده الياس الحاج. وتقام الصلاة لراحة نفسها يوم غد الجمعة في كنيسة ما روكز الرعائية - بسكنتا. 
تتقدم أسرة "لبنان 24" بأحر التعازي للزميلة ربيكا أو ناضر وعائلتها. 
 
 
 

أبو ناضر

ربيكا

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