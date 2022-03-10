والدة الإعلامية ربيكا أبو ناضر في ذمة الله

توفيت اليوم والدة الإعلامية في قناة الـ"أم تي في" ربيكا أبو ناضر، سيده الياس الحاج. وتقام الصلاة لراحة نفسها يوم غد الجمعة في كنيسة ما روكز الرعائية - بسكنتا.

تتقدم أسرة "لبنان 24" بأحر التعازي للزميلة ربيكا أو ناضر وعائلتها.