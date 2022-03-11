مفيد فايز الدبغي

في العاشر من شهر آذار 2022 رقد على رجاء القيامة المأسوف عليهالمهندسمفيد فايز الدبغياولاد شقيقه المرحوم منح الدبغي:المرحوم فارس الدبغيعمر الدبغي وعائلتهكرمة الدبغي واولادهااولاد شقيقته المرحومة منى الدبغي:رياض غبريلرولا غبريل واولادهارمزي غبريل وعائلتهغادة غبريلوعموم عائلات الدبغي، غبريل، تقلا، فرج الله، صنبر، شامي، جمّال، حجازي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد من الحزن والاسى.تقام صلاة الجنازة الساعة العاشرة صباح غد السبت 12 منه في الكنيسة الانجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، وتقبل التعازي في الكنيسة بعد الصلاة مباشرةومن ثم يوارى في مدافن العائلة في حاصبيا.للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية:عمر دبغي: 03/709111كرمة دبغي: 81/607807رولا غبريل: 03/480848رمزي غبريل: 76/994447