تعازي ووفيات

مفيد فايز الدبغي

Lebanon 24
11-03-2022 | 00:12
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في العاشر من شهر آذار 2022 رقد على رجاء القيامة المأسوف عليه

المهندس

مفيد فايز الدبغي

اولاد شقيقه المرحوم منح الدبغي:

المرحوم فارس الدبغي

عمر الدبغي وعائلته

كرمة الدبغي واولادها

اولاد شقيقته المرحومة منى الدبغي:

رياض غبريل

رولا غبريل واولادها

رمزي غبريل وعائلته

غادة غبريل

وعموم عائلات الدبغي، غبريل، تقلا، فرج الله، صنبر، شامي، جمّال، حجازي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد من الحزن والاسى.

تقام صلاة الجنازة الساعة العاشرة صباح غد السبت 12 منه في الكنيسة الانجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، وتقبل التعازي في الكنيسة بعد الصلاة مباشرة

ومن ثم يوارى في مدافن العائلة في حاصبيا.

للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية:

عمر دبغي: 03/709111

كرمة دبغي: 81/607807

رولا غبريل: 03/480848

رمزي غبريل: 76/994447
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