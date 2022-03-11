انطوان جوزف بريدي

زيلا دافيديانعائلة المرحوم رزق الله بريديعائلة المرحومة سميرة اندراوس المولودة بريديعائلة المرحوم هاكوب دافيديانوعموم عائلات بريدي، دافيديان، اندراوس، الشاعر، عساف، بيضون، كوسى، ابو رجيلي ومنصورينعون بمزيد من الاسى الزوج والخال والصهرانطوان جوزف بريديالمنتقل الى رحمته تعالى في 9 آذار 2022.احتفل بالصلاة لراحة نفسه أمس الخميس 10 منه في كنيسة مار مخايل، بيروت، في حضور العائلة.للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية:جوزف بريدي: 03/495974جورج اندراوس: 03/344337 – 70/118178نادين الشاعر: 03/617325.