تعازي ووفيات

انطوان جوزف بريدي

Lebanon 24
11-03-2022 | 00:13
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زيلا دافيديان

عائلة المرحوم رزق الله بريدي

عائلة المرحومة سميرة اندراوس المولودة بريدي

عائلة المرحوم هاكوب دافيديان

وعموم عائلات بريدي، دافيديان، اندراوس، الشاعر، عساف، بيضون، كوسى، ابو رجيلي ومنصور

ينعون بمزيد من الاسى الزوج والخال والصهر

انطوان جوزف بريدي

المنتقل الى رحمته تعالى في 9 آذار 2022.

احتفل بالصلاة لراحة نفسه أمس الخميس 10 منه في كنيسة مار مخايل، بيروت، في حضور العائلة.

للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية:

جوزف بريدي: 03/495974

جورج اندراوس: 03/344337 – 70/118178

نادين الشاعر: 03/617325.
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