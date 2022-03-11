السيد فخرالدين أبو الحسن الموسوي

بسم الله الرحمن الرحيم"اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الى يوم القيامة"تسليماً بقضاء الله وقدره ننعى وفاةالعلامة العلم الحجة المجاهد آية اللهالسيد فخرالدين أبو الحسن الموسويتقبل التعازي طيلة أيام الاسبوع في منزله في بلدة الغازية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً، وذلك من الاثنين 7 آذار 2022 حتى يوم غد السبت 12 منه.ويقام يومياً مجلس عزاء عند الساعة الخامسة عصراً.كذلك سيقام ذكرى الاسبوع الأحد 13 منه الساعة العاشرة صباحاً في حسينية بلدة الغازية.عظم الله أجورنا وأجوركم، الفاتحة.