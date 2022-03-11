يوسف سليمان جبران

زوجة الفقيد مي ميشال أفرامأولاده كلاراهالة، زوجة طوني السمعاني وابنتهما: يارارانيا، زوجة الدكتور دومينيك سماحه واولادهما: ريتا - نين وموسى أوليفيهالمهندس جو، زوجته المهندسة كانديس نعيم وولدهما: جيمسشقيقه: جان، زوجته وداد عبده واولادهما:الدكتور سليمان زوجته فيكي جورج وعائلتهماالمهندس الياس زوجته دانيال عواد وعائلتهماالأب رومانوس زوجته مايا عبده وعائلتهمامارلينشقيق زوجته: عادل افرام زوجته عائدة فتوح واولادهما وعائلاتهمشقيقات زوجته: أولاد المرحومة عايدة ارملة جورج باز سلامه وعائلاتهمعفاف ارملة فيكتور بخعازي واولادهاميشلين ارملة جورج الياس سلامه واولادها وعائلاتهمليلى زوجة المحامي جان غاوي واولادها وعائلاتهموعموم عائلات جبران، افرام، ليمون، السمعاني، سماحه، نعيم، عبده، جورج، عواد، غاوي، سلامه، بخعازي، فتوح وانسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالدكتوريوسف سليمان جبرانالمنتقل الى رحمته تعالى صباح الاربعاء 9 آذار 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 12 منه في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، وسط بيروت.تقبل التعازي غداً السبت 12 منه قبل الصلاة وبعدها في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.يوارى في مدافن العائلة في المحيدثة، راشيا الوادي، الاثنين 14 منه عند الساعة الأولى بعد الظهر وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة القديس جاورجيوس، المحيدثة.