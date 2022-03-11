زوجة الفقيد مي ميشال أفرام
أولاده كلارا
هالة، زوجة طوني السمعاني وابنتهما: يارا
رانيا، زوجة الدكتور دومينيك سماحه واولادهما: ريتا - نين وموسى أوليفيه
المهندس جو، زوجته المهندسة كانديس نعيم وولدهما: جيمس
شقيقه: جان، زوجته وداد عبده واولادهما:
الدكتور سليمان زوجته فيكي جورج وعائلتهما
المهندس الياس زوجته دانيال عواد وعائلتهما
الأب رومانوس زوجته مايا عبده وعائلتهما
مارلين
شقيق زوجته: عادل افرام زوجته عائدة فتوح واولادهما وعائلاتهم
شقيقات زوجته: أولاد المرحومة عايدة ارملة جورج باز سلامه وعائلاتهم
عفاف ارملة فيكتور بخعازي واولادها
ميشلين ارملة جورج الياس سلامه واولادها وعائلاتهم
ليلى زوجة المحامي جان غاوي واولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات جبران، افرام، ليمون، السمعاني، سماحه، نعيم، عبده، جورج، عواد، غاوي، سلامه، بخعازي، فتوح وانسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
الدكتور
يوسف سليمان جبران
المنتقل الى رحمته تعالى صباح الاربعاء 9 آذار 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد السبت 12 منه في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، وسط بيروت.
تقبل التعازي غداً السبت 12 منه قبل الصلاة وبعدها في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
يوارى في مدافن العائلة في المحيدثة، راشيا الوادي، الاثنين 14 منه عند الساعة الأولى بعد الظهر وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة القديس جاورجيوس، المحيدثة.