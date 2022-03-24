شفيقة كميل جحا

بنات الفقيدة باسكال زوجة الدكتور خليل مراد وعائلتهماباتريسيا زوجة الأستاذ جوني كركر وعائلتهماباولا زوجة المهندس ميشال الخوري وعائلتهمااشقاؤها زينة جحا ارملة شقيقها المرحوم نقولا جحا واولادهاإيفا ماري ارملة المرحوم العميد الركن ايلي حايك واولادهاجمال زوجة العميد الركن خازن الخازن وعائلتهمااسلافها الأستاذ مارسيل بارونليلى صباغ ارملة سلفها المرحوم الدكتور روبير بارون وولدهامنى غنطوس ارملة سلفها المرحوم ميشال بارون واولادهابنات حميها عائلة المرحومة ماري روز تروليه (في المهجر)ماري مادلين ارملة المرحوم ايلي كركور واولادهاوعموم عائلات جحا، بارون، مراد، كركر، الخوري، حايك، الخازن، صباغ، غنطوس، تروليه، كركور وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بإيمان مسيحي ورجاء القيامة المأسوف عليها المرحومةشفيقة كميل جحاارملة المرحوم الدكتور جورج كميل بارونالمنتقلة الى حضن الآب السّماوي أمس الخميس 24 آذار 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 26 منه في كنيسة سيدة الملائكة، بدارو.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الأولى بعد الظهرولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكنيسة.للتعزية عبر الهاتف على الارقام التالية:باسكال: 03/687670باولا: 03/854079