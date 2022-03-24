بنات الفقيدة باسكال زوجة الدكتور خليل مراد وعائلتهما
باتريسيا زوجة الأستاذ جوني كركر وعائلتهما
باولا زوجة المهندس ميشال الخوري وعائلتهما
اشقاؤها زينة جحا ارملة شقيقها المرحوم نقولا جحا واولادها
إيفا ماري ارملة المرحوم العميد الركن ايلي حايك واولادها
جمال زوجة العميد الركن خازن الخازن وعائلتهما
اسلافها الأستاذ مارسيل بارون
ليلى صباغ ارملة سلفها المرحوم الدكتور روبير بارون وولدها
منى غنطوس ارملة سلفها المرحوم ميشال بارون واولادها
بنات حميها عائلة المرحومة ماري روز تروليه (في المهجر)
ماري مادلين ارملة المرحوم ايلي كركور واولادها
وعموم عائلات جحا، بارون، مراد، كركر، الخوري، حايك، الخازن، صباغ، غنطوس، تروليه، كركور وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بإيمان مسيحي ورجاء القيامة المأسوف عليها المرحومة
شفيقة كميل جحا
ارملة المرحوم الدكتور جورج كميل بارون
المنتقلة الى حضن الآب السّماوي أمس الخميس 24 آذار 2022 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر غد السبت 26 منه في كنيسة سيدة الملائكة، بدارو.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الأولى بعد الظهر
ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكنيسة.
للتعزية عبر الهاتف على الارقام التالية:
باسكال: 03/687670
باولا: 03/854079