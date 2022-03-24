إنا لله وإنا إليه راجعون



القائد العام وأعضاء القيادة العامة لجمعية الكشاف العربي في لبنان



وأسرة الكشاف العربي



ينعون بمزيد من الأسى والحزن وفاة فقيدهم الكبير



القائد محمد ظفران





نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة القلبية من أسرة الفقيد وعائلته وكل المحبين سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



رئيس جمعية رواد الكشاف العربي في لبناننتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة القلبية من أسرة الفقيد وعائلته وكل المحبين سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.