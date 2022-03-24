تعازي ووفيات

ناجي يوسف عفيف

Lebanon 24
24-03-2022 | 23:52
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زوجة الفقيد رولا منصور شلهوب

أولاده جوزيف

بيتر انطوني

بناته ماريا ميشال

غبرييلا ماريا

والدته روزات القزي ارملة المرحوم يوسف عفيف

أشقاؤه میشال زوجته يوليا باخورينا وعائلتهما

مازن زوجته كريستين ديرویان وعائلتهما

شقيقاته القاضية ميراي زوجة اسكندر العماطوري وعائلتهما

ميرنا زوجة جوزف القزي وعائلتهما (في المهجر)

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

الدكتور

ناجي يوسف عفيف

الراقد على رجاء القيامة يوم الثلثاء 22 آذار ۲۰۲۲ مزوداً بالأسرار المقدسة.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم السبت 26 منه في كنيسة مار مارون، الجميزة.

ينقل جثمان الفقيد بعد الصلاة الى مسقط رأسه بكاسين حيث يقام صلاة وضع البخور الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في كنيسة مار تقلا.

تقبل التعازي يومي الجمعة والاحد 25 و27 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.

ويوم السبت قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً.
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