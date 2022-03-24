ناجي يوسف عفيف

زوجة الفقيد رولا منصور شلهوبأولاده جوزيفبيتر انطونيبناته ماريا ميشالغبرييلا مارياوالدته روزات القزي ارملة المرحوم يوسف عفيفأشقاؤه میشال زوجته يوليا باخورينا وعائلتهمامازن زوجته كريستين ديرویان وعائلتهماشقيقاته القاضية ميراي زوجة اسكندر العماطوري وعائلتهماميرنا زوجة جوزف القزي وعائلتهما (في المهجر)وأنسباؤهم ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالدكتورناجي يوسف عفيفالراقد على رجاء القيامة يوم الثلثاء 22 آذار ۲۰۲۲ مزوداً بالأسرار المقدسة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم السبت 26 منه في كنيسة مار مارون، الجميزة.ينقل جثمان الفقيد بعد الصلاة الى مسقط رأسه بكاسين حيث يقام صلاة وضع البخور الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في كنيسة مار تقلا.تقبل التعازي يومي الجمعة والاحد 25 و27 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.ويوم السبت قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً.