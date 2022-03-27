تعازي ووفيات

بول (بولس) نديم نعيم

Lebanon 24
27-03-2022 | 22:39
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والدة الفقيد جاكلين سماحة ارملة المرحوم نديم نعيم

زوجته اورور فرنسوا سمعان 03/253263

ابنتاه ميسى نعيم زوجة انطوني ابو رجيلي وابنتهما 03/492237

فرنشيسكا نعيم 0033770281252

شقيقاه جاك نعيم زوجته مرسيللا رودريغيز وولديهما 0041764530393

نديم زوجته غايا دي كارلو، اسميرالدا

بيار نعيم وابنه تيودور 0033607934406

شقيقتاه آن ماري و وولديها 03/733636

عمر، ياسمين

نيكول زوجة رالف عيد واولادهما 03/722118

الكسندرا، بيار زوجته اليسار الريس، لورا

وانسباؤهم ينعون المرحوم

بول (بولس) نديم نعيم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 28 آذار 2022 في كنيسة مار مارون، الجميزة.

تقبل التعازي اليوم الاثنين 28 منه قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثالثة من بعد الظهر في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة.

إيماناً بتعاليم الكنيسة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور او من منزله.
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