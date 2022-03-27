بول (بولس) نديم نعيم

والدة الفقيد جاكلين سماحة ارملة المرحوم نديم نعيمزوجته اورور فرنسوا سمعان 03/253263ابنتاه ميسى نعيم زوجة انطوني ابو رجيلي وابنتهما 03/492237فرنشيسكا نعيم 0033770281252شقيقاه جاك نعيم زوجته مرسيللا رودريغيز وولديهما 0041764530393نديم زوجته غايا دي كارلو، اسميرالدابيار نعيم وابنه تيودور 0033607934406شقيقتاه آن ماري و وولديها 03/733636عمر، ياسميننيكول زوجة رالف عيد واولادهما 03/722118الكسندرا، بيار زوجته اليسار الريس، لوراوانسباؤهم ينعون المرحومبول (بولس) نديم نعيميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 28 آذار 2022 في كنيسة مار مارون، الجميزة.تقبل التعازي اليوم الاثنين 28 منه قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثالثة من بعد الظهر في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة.إيماناً بتعاليم الكنيسة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور او من منزله.