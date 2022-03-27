والدة الفقيد جاكلين سماحة ارملة المرحوم نديم نعيم
زوجته اورور فرنسوا سمعان 03/253263
ابنتاه ميسى نعيم زوجة انطوني ابو رجيلي وابنتهما 03/492237
فرنشيسكا نعيم 0033770281252
شقيقاه جاك نعيم زوجته مرسيللا رودريغيز وولديهما 0041764530393
نديم زوجته غايا دي كارلو، اسميرالدا
بيار نعيم وابنه تيودور 0033607934406
شقيقتاه آن ماري و وولديها 03/733636
عمر، ياسمين
نيكول زوجة رالف عيد واولادهما 03/722118
الكسندرا، بيار زوجته اليسار الريس، لورا
وانسباؤهم ينعون المرحوم
بول (بولس) نديم نعيم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 28 آذار 2022 في كنيسة مار مارون، الجميزة.
تقبل التعازي اليوم الاثنين 28 منه قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثالثة من بعد الظهر في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة.
إيماناً بتعاليم الكنيسة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور او من منزله.