تعازي ووفيات

كانديس كمال ابي غصن

Lebanon 24
27-03-2022 | 22:40
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والد الفقيدة كمال انطون ابي غصن

والدتها مارلين جبريل صوصه

زوجها سرج انطوان قرنبي             

ابنها الطفل انطوني

شقيقتاها كارولين ابي غصن زوجة كريم الباشا وعائلتها

كارين ابي غصن زوجة روي عساف وعائلتها

وعموم عائلات ابي غصن، صوصه، قرنبي، الباشا، عساف، الخوري، ابوجوده، فغالي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغاليه المأسوف على شبابها  المرحومه

كانديس كمال ابي غصن

زوجة سرج انطوان قرنبي

المنتقلة الى رحمته تعالى السبت 26 أذار 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاثنين 28 منه عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف وتوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الثلثاء 29 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
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