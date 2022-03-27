كانديس كمال ابي غصن

والد الفقيدة كمال انطون ابي غصنوالدتها مارلين جبريل صوصهزوجها سرج انطوان قرنبيابنها الطفل انطونيشقيقتاها كارولين ابي غصن زوجة كريم الباشا وعائلتهاكارين ابي غصن زوجة روي عساف وعائلتهاوعموم عائلات ابي غصن، صوصه، قرنبي، الباشا، عساف، الخوري، ابوجوده، فغالي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغاليه المأسوف على شبابها المرحومهكانديس كمال ابي غصنزوجة سرج انطوان قرنبيالمنتقلة الى رحمته تعالى السبت 26 أذار 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاثنين 28 منه عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف وتوارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الثلثاء 29 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.