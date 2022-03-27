أنيسة لطف الله صرّاف

بنها الياس أميوني زوجته كارول بولس وعائلتهمابناتها امال زوجة ابراهيم هنود وعائلتهمااولاد المرحومة زينة زوجة النائب المرحوم طارق حبشي وعائلاتهممنى أميونياشقاؤها لطف الله صرّاف وعائلتهعائلة المرحوم ميشال صرّاف (في المهجر)زياد ابن المرحوم اسكندر صرّاف وعائلتهشقيقاتها اولاد المرحومة سعاد فؤاد افرام البستاني وعائلاتهماولاد المرحومة زهية اسعد خوري وعائلاتهموعموم عائلات أميوني، صرّاف، حديد، بولس، هنود، حبشي، دمّوس، تلكن، نعمه، البستاني، خوري، الشماس، مرعب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومةأنيسة لطف الله صرّافارملة المرحوم السفير نعيم الياس أميونيالراقدة على رجاء القيامة والحياة الابدية أمس الاحد 27 آذار 2022 مزودة بالاسرار الالهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين 28 منه في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس، الرابية المطيلب ومن ثم توارى في مدافن العائلة (المحيدثه).تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الثلثاء 29 منه في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.