تعازي ووفيات

أنيسة لطف الله صرّاف

Lebanon 24
27-03-2022 | 22:45
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بنها الياس أميوني زوجته كارول بولس وعائلتهما

بناتها امال زوجة ابراهيم هنود وعائلتهما

اولاد المرحومة زينة زوجة النائب المرحوم طارق حبشي وعائلاتهم

منى أميوني

اشقاؤها لطف الله صرّاف وعائلته

عائلة المرحوم ميشال صرّاف (في المهجر)

زياد ابن المرحوم اسكندر صرّاف وعائلته

شقيقاتها اولاد المرحومة سعاد فؤاد افرام البستاني وعائلاتهم

اولاد المرحومة زهية اسعد خوري وعائلاتهم

وعموم عائلات أميوني، صرّاف، حديد، بولس، هنود، حبشي، دمّوس، تلكن، نعمه، البستاني، خوري، الشماس، مرعب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

أنيسة لطف الله صرّاف

ارملة المرحوم السفير نعيم الياس أميوني

الراقدة على رجاء القيامة والحياة الابدية أمس الاحد 27 آذار 2022 مزودة بالاسرار الالهية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين 28 منه في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس، الرابية المطيلب ومن ثم توارى في مدافن العائلة (المحيدثه).

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الثلثاء 29 منه في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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