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تعازي ووفيات
نوهل صايغ
Lebanon 24
29-03-2022
|
23:30
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زوجها انطوان شكري صايغ
أولادها غسان صايغ وعائلته
فادي صايغ و عائلته
ريما زوجة بيار جنحو وعائلتهما
روزي زوجة وليد دانيال وعائلهما
وأنسباؤهم ينعون المأسوف عليها المرحومة
نوهل صايغ
(المولودة فريحه)
المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الثلثاء الواقع فيه ۲۹ آذار ۲۰۲۲ متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس ٣١ منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية.
للتعازي عبر الهاتف
غسان 76725335
روزي 03744544
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