زوجها انطوان شكري صايغأولادها غسان صايغ وعائلتهفادي صايغ و عائلتهريما زوجة بيار جنحو وعائلتهماروزي زوجة وليد دانيال وعائلهماوأنسباؤهم ينعون المأسوف عليها المرحومةنوهل صايغ(المولودة فريحه)المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الثلثاء الواقع فيه ۲۹ آذار ۲۰۲۲ متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس ٣١ منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية.للتعازي عبر الهاتفغسان 76725335روزي 03744544