سليم نقولا جبرایل الرعيدي

حزب الكتائب اللبنانية قسم الدكوانة - قسم جديدة غزير القطينرابطة آل رعيديزوجة الفقيد جاكلين رشيد يوسف أبي عبودابنته اليز زوجة بيار عواد وعائلتهااشقاؤه أولاد المرحوم جبران وعائلاتهمماري صليبا أرملة المرحوم يوسف واولادها وعائلاتهمأولاد المرحوم خليل وعائلاتهمشقيقاته بديعةسعاد أرملة المرحوم سلیم رحمه واولادها وعائلاتهمابن المرحومة نور زوجة المرحوم اسكندر كشكوريان وعائلتهوعموم عائلات جديدة غزير والدكوانة وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومسليم نقولا جبرایل الرعيدي(رئيس مصلحة الاقاليم الاسبق في حزب الكتائب اللبنانية)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاربعاء 6 نيسان 2022 في كنيسة مار جرجس الرعائية، الدكوانة، ثم ينقل جثمانه الى كنيسة مار مخايل، جديدة غزير، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الرابعة عصراً.تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مار مخايل، جديدة غزير، لغاية الساعة السابعة مساءً.وغداً الخميس ۷ منه في صالون كنيسة مار مخايل، جديدة غزير، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.