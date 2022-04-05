تعازي ووفيات

سليم نقولا جبرایل الرعيدي

Lebanon 24
05-04-2022 | 23:44
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حزب الكتائب اللبنانية قسم الدكوانة - قسم جديدة غزير القطين

رابطة آل رعيدي

زوجة الفقيد جاكلين رشيد يوسف أبي عبود

ابنته اليز زوجة بيار عواد وعائلتها

اشقاؤه أولاد المرحوم جبران وعائلاتهم

ماري صليبا أرملة المرحوم يوسف واولادها وعائلاتهم

أولاد المرحوم خليل وعائلاتهم

شقيقاته بديعة

سعاد أرملة المرحوم سلیم رحمه واولادها وعائلاتهم

ابن المرحومة نور زوجة المرحوم اسكندر كشكوريان وعائلته

وعموم عائلات جديدة غزير والدكوانة وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

سليم نقولا جبرایل الرعيدي

(رئيس مصلحة الاقاليم الاسبق في حزب الكتائب اللبنانية)

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاربعاء 6 نيسان 2022 في كنيسة مار جرجس الرعائية، الدكوانة، ثم ينقل جثمانه الى كنيسة مار مخايل، جديدة غزير، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الرابعة عصراً.

تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مار مخايل، جديدة غزير، لغاية الساعة السابعة مساءً.

وغداً الخميس ۷ منه في صالون كنيسة مار مخايل، جديدة غزير، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.
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