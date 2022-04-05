تعازي ووفيات

عبدالله عبدو نصر جاد

Lebanon 24
05-04-2022 | 23:45
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انتقل الى رحمته تعالى الاثنين 4 نيسان 2022 المأسوف عليه

عبدالله عبدو نصر جاد

خاله المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير بطريرك انطاكية وسائر المشرق سابقاً

زوجة الفقيد تريز لويس حريق

ابنه نعمت 03/686940

ابنتاه الدكتورة نجاة (في المهجر) 03/938489 زوجة العقيد الركن جورج ابو خليل وعائلتهما 71/600430

نادين 03/271413

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاربعاء 6 منه الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في كنيسة مار مارون، جعيتا.

تقبل التعازي قبل وبعد الدفن من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساء في صالون الكنيسة.
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