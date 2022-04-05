عبدالله عبدو نصر جاد

انتقل الى رحمته تعالى الاثنين 4 نيسان 2022 المأسوف عليهعبدالله عبدو نصر جادخاله المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير بطريرك انطاكية وسائر المشرق سابقاًزوجة الفقيد تريز لويس حريقابنه نعمت 03/686940ابنتاه الدكتورة نجاة (في المهجر) 03/938489 زوجة العقيد الركن جورج ابو خليل وعائلتهما 71/600430نادين 03/271413يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاربعاء 6 منه الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في كنيسة مار مارون، جعيتا.تقبل التعازي قبل وبعد الدفن من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساء في صالون الكنيسة.