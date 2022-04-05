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تعازي ووفيات
جاك انطون روفايل
Lebanon 24
05-04-2022
|
23:47
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زوجة الفقيد كارمن نجيب عاقوري
اولاده شارل زوجته كريستينا حنا واولادهما:
جاك، ليزا وبيتر
ناتالي روفايل
اولاد ابنته المرحومة كريستين:
كاتيا وريان اشقر
هدى روفايل ارملة شقيقه المرحوم جوزيف واولادها:
طوني وكميل وعائلتهما
شقيقته ليدا ارملة المرحوم ميشال عون وولدها:
جورج وعائلته
بيدرو دي اراندا وعائلته
دينا دي اراندا وعائلتها
ساندرا دي اراندا وعائلتها
وعموم عائلات روفايل، عاقوري، اشقر، حنا، عون، دي اراندا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جاك انطون روفايل
المنتقل إلى رحمته تعالى الاحد 3 نيسان 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 6 منه في كنيسة مار مارون، الجميزة ثم يوارى في مدفن العائلة، راس النبع.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس 7 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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