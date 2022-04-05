جاك انطون روفايل

زوجة الفقيد كارمن نجيب عاقورياولاده شارل زوجته كريستينا حنا واولادهما:جاك، ليزا وبيترناتالي روفايلاولاد ابنته المرحومة كريستين:كاتيا وريان اشقرهدى روفايل ارملة شقيقه المرحوم جوزيف واولادها:طوني وكميل وعائلتهماشقيقته ليدا ارملة المرحوم ميشال عون وولدها:جورج وعائلتهبيدرو دي اراندا وعائلتهدينا دي اراندا وعائلتهاساندرا دي اراندا وعائلتهاوعموم عائلات روفايل، عاقوري، اشقر، حنا، عون، دي اراندا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجاك انطون روفايلالمنتقل إلى رحمته تعالى الاحد 3 نيسان 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاربعاء 6 منه في كنيسة مار مارون، الجميزة ثم يوارى في مدفن العائلة، راس النبع.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس 7 منه في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.