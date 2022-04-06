تعازي ووفيات

فارس خيرالله اسطفان

Lebanon 24
06-04-2022 | 23:20
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رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحوم

فارس خيرالله اسطفان

صاحب جريدة الهدى النيويوركية

القنصل الفخري في ولاية بنسلفانيا الاميركية

رابطة عائلة اسطفان

زوجته ديانا سرغاني

ابناه خيرالله زوجته راشيل روباكين

 بول زوجته لورن ماك كورنك وعائلتهما

أولاد شقيقه المرحوم حنا: نبيهة اسطفان

ريتا اسطفان صفير وعائلتها

ابنة شقيقته المرحومة دعد: الدكتوره ماري تريز اسطفان صوايا وعائلتها

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 7 نيسان 2022 الساعة الرابعة عصراً في كنيسة دير مار يوسف الحصن العائلية، غوسطا.

تقبل التعازي في صالون كنيسة دير مار يوسف الحصن العائلية، غوسطا، اليوم الخميس قيل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساء

 وغداً الجمعة 8 منه في منزل الفقيد غوسطا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.

الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.
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