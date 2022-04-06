فارس خيرالله اسطفان

رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحومفارس خيرالله اسطفانصاحب جريدة الهدى النيويوركيةالقنصل الفخري في ولاية بنسلفانيا الاميركيةرابطة عائلة اسطفانزوجته ديانا سرغانيابناه خيرالله زوجته راشيل روباكينبول زوجته لورن ماك كورنك وعائلتهماأولاد شقيقه المرحوم حنا: نبيهة اسطفانريتا اسطفان صفير وعائلتهاابنة شقيقته المرحومة دعد: الدكتوره ماري تريز اسطفان صوايا وعائلتهايحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 7 نيسان 2022 الساعة الرابعة عصراً في كنيسة دير مار يوسف الحصن العائلية، غوسطا.تقبل التعازي في صالون كنيسة دير مار يوسف الحصن العائلية، غوسطا، اليوم الخميس قيل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءوغداً الجمعة 8 منه في منزل الفقيد غوسطا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.