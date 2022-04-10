ريموند جان جلخ

أبناؤه الدكتور ايلي زوجته رولا بوداغ وولداهما دانا وجودانيال زوجها السفير أنطوان عزّام وابناهما ساندرو وسيلڤيوجان زوجته هيذر ڤان آرنم وابنهما جون جوزفشقيقاتها عائلة المرحومة ميشلين نعوم تابتجانين أرملة سامي كرم وعائلتهالوسيان أرملة جورج فيّاض وعائلتهاسيمون زوجة أنطوان يمّين وعائلتهاابنتا حميها أوديت أرملة فؤاد فروجي وعائلتهاعائلة المرحومة كلوديت جوزف زين الشدياقسلفتها أندريه دبّاس أرملة شارل الشدياقوعموم عائلات جلخ، الشدياق، بوداغ، عزّام، ڤان آرنم، تابت، كرم، فيّاض، يمّين، فروجي، دبّاس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومةريموند جان جلخارملة الدكتور جوزف الياس الشدياقالمنتقلة الى رحمته تعالى غداً الثلثاء ٥ نيسان 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين ١١ منه في كنيسة مار مارون، الجمّيزه، ثم توارى في مدافن العائلة في رأس النبع.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في صالون الكنيسة.للتعزية عبر الهاتف:ايلي وجان: 03/835035دانيال: 03/623056