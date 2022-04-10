أبناؤه الدكتور ايلي زوجته رولا بوداغ وولداهما دانا وجو
دانيال زوجها السفير أنطوان عزّام وابناهما ساندرو وسيلڤيو
جان زوجته هيذر ڤان آرنم وابنهما جون جوزف
شقيقاتها عائلة المرحومة ميشلين نعوم تابت
جانين أرملة سامي كرم وعائلتها
لوسيان أرملة جورج فيّاض وعائلتها
سيمون زوجة أنطوان يمّين وعائلتها
ابنتا حميها أوديت أرملة فؤاد فروجي وعائلتها
عائلة المرحومة كلوديت جوزف زين الشدياق
سلفتها أندريه دبّاس أرملة شارل الشدياق
وعموم عائلات جلخ، الشدياق، بوداغ، عزّام، ڤان آرنم، تابت، كرم، فيّاض، يمّين، فروجي، دبّاس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومة
ريموند جان جلخ
ارملة الدكتور جوزف الياس الشدياق
المنتقلة الى رحمته تعالى غداً الثلثاء ٥ نيسان 2022 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين ١١ منه في كنيسة مار مارون، الجمّيزه، ثم توارى في مدافن العائلة في رأس النبع.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في صالون الكنيسة.
للتعزية عبر الهاتف:
ايلي وجان: 03/835035
دانيال: 03/623056