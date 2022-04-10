تعازي ووفيات

روجيه حنا وهبه

Lebanon 24
10-04-2022 | 23:10
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زوجة الفقيد ميرنا كميل الحايك 03/763222

ابنتاه المهندسة ليا زوجة المهندس کارل هيلان وأولادهما 03/147202 ـ 03/211948

المهندسة يارا (في المهجر) 0012679399059

شقيقه رولان زوجته رنا الكلش وأولادهما 71/580581

شقيقتاه لیلی زوجة جوزيف فاخوري وأولادهما وعائلاتهم 03/954343

المحامية ميراي زوجة المحامي فادي ظريفه وأولادهما 70/364580

ابنا حميه الدكتور سليم كميل الحايك وعائلته (في المهجر)

أنطوان كميل الحايك وعائلته (في المهجر)

وعائلات وهبه، تابت، الحايك، هیلان، الكلش، فاخوري، ظريفه، جنتل، فياض وعموم عائلات العاقورة ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة المجيدة والحياة الابدية فقيدهم الغالي المأسوف على شبابه

روجيه حنا وهبه

(والدته المرحومة رينه تابت)

 



 

رئيس جمعية خريجي كلية إدارة الأعمال

أمين سر اللجنة التنفيذية لاتحاد جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف

المنتقل إلى بيت الآب السماوي السبت 9 نیسان ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.

ينقل جثمانه من مستشفى سرحال، الربوة، اليوم الاثنين 11 منه الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر إلى كاتدرائية القيامة الربوة، قرنة شهوان، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد الظهر، ثم ينقل جثمانه إلى كاتدرائية مار جرجس الرعائية - العاقورة، لتقام صلاة وضع البخور ويوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية موعد الجناز وغداً الثلثاء ۱۲ منه من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء في قاعة كاتدرائية القيامة، الربوة قرنة شهوان، وتختم بقداس المرافقة.

نظراً للظروف الصحية الراهنة في لبنان والتزاماً بالتدابير الكنسية والمدنية تشكر العائلة كل من سيشاركها الصلاة حضوراً (مع الالتزام بوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي) أو عبر الاتصال.
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